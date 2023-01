Narrenabend in Plankstadt: Erstmals sitzen Frauen im PCC-Elferrat

Plankstadt. Es schien für die Nasnachter des Plankstadter Carneval-Clubs (PCC) wie ein Befreiungsschlag. 2019 hatte man sich letztmalig zum traditionellen Narrenabend, dem Ordensfest der Karnevalisten, treffen können. Wenn auch in letzter Zeit wieder mehr möglich war, so starteten die Vorbereitungen für diese Feier erst vor sechs Wochen. Denn man wusste nicht so recht, was der Winter bringen würde. Doch alles scheint wieder möglich und was der Verein in dieser Zeit auf die Beine gestellt hatte, konnte sich nicht nur sehen lassen, sondern begeisterte restlos.

Anneliese Strottner und Norbert Reinmuth strahlten schon um 19.11 Uhr von der Bühne des Pfarrheims vor fast voll besetzter Halle. Denn der Elferratspräsident und die Senatspräsidentin begrüßten nun endlich wieder eine bunt verkleidete Narrenschar zu einem ganz besonderen Abend. Bereits die Juniorentanzgruppe begeisterte als erster Act auf ganzer Linie und war den Besuchern nicht nur ein dreifach donnerndes „Plahoi!“ wert, sondern auch eine „Rakete“.

Das „Männer- und Frauenballett“ anstatt nur Männer in Frauenkleidern – eine neue Mischung, die sehr gut ankommt. © Montalbano

Mit Anna-Lisa I. vom CC Blau-Weiss Hockenheim und Nathalie II. von der KG Narrhalla Ketsch standen im Anschluss zwei waschechte Prinzessinnen auf der Bühne. Beide wurden mit närrischen Orden ausgestattet. Ebenfalls aus Hockenheim massierte Sophie I., Kinderprinzessin 2019, alias Sophie Lara Weber mit einer Büttenrede über einen Campingausflug nach Italien die Lachnerven.

Gleichstellung hält Einzug

Mit dem Treueschwur der alten und neuen Mitglieder des Elferrates hielt auch ein absolutes Novum Einzug beim „Plänkschder“ Traditionsverein. Erstmalig sind auch Frauen ernannt worden, ganze sechs an der Zahl. Catherina Liebgall, Gerlinde Rossrucker, Vera Schwab, Anneliese und Stefanie Strottner sowie Melanie Young sind neu dabei, eingeführt mit Konfettitaufe, begleitet von Klaus Schwab, der ebenfalls neu im närrischen Rat ist. Beim anschließenden Zusammenkehren blieben genug bunte Papierstückchen übrig, um das Publikums gleich etwas mit zu taufen. Das Juniorentanzmariechen Amara Weick (9) zeigte sein ganzes Können und wurde nicht ohne Zugabe von der Bühne gelassen, nachdem Pate Wolfgang Häffner mit einer Urkunde ausgezeichnet worden war.

Besuch von der anderen Rheinseite war ebenfalls gekommen. Die Pfälzer Buben von „Druff un‘ Dewedda“ sorgten für viel Heiterkeit mit Musik, Comedy und einem „erotischen Lapdance“, bei denen sich zu René, Louis und Mietsch sogar Senatspräsidentin Anneliese Strottner gesellte - ein Auftritt, der das Publikum zum Jubeln brachte. Als weiterer Höhepunkt muss der Auftritt des „Männer- und Frauenballetts“ betrachtet werden. Die neue Mischung kam gut an, sodass die Truppe im Tutu, zu der auch PCC-Vorsitzender Hans-Peter Rossrucker gehörte, unglaubliche vier Zugaben geben musste, bevor Anneliese Strottner lachend einschritt: „Leuts, jetzt sin‘ se echt feddisch‘!“

Große Emotionen bahnten sich ihren Weg in die Herzen, als Wolfgang Eichhorn und Klaus Chochzig, beide Träger des Goldenen Löwen mit Brillanten, für insgesamt 88 Jahre Mitgliedschaft von der Jugend geehrt wurden und die Blumen an die Kinder zurückgaben - mit den Worten: „Ihr seid die Zukunft. Eltern, schickt eure Kids zum PCC. Da sind sie gut aufgehoben.“ Mit Sänger Claudio Glässer erreichte die Stimmung einen weiteren Höhepunkt, bevor die Sitzung mit einer fulminanten Playback-Show ihren glorreichen Abschluss fand.

Hans-Peter Rossrucker meinte: „Endlich konnten wir wieder zusammen kommen. Einfach nur geil!“ Elferrätin Catharina Liebegall freute sich: „Wir leisten als Frauen genau so unseren Arbeitsbeitrag wie die Männer. Darum finde ich es eine gute Sache und richtig, dass jetzt auch wir im Elferrat vertreten sind.“ Ebenfalls anwesend war Bürgermeisterstellvertreter Gerhard Waldecker. „Ein sehr gelungener Abend, bei dem alle Spaß hatten“, sagt er. Und Gemeinderätin Ulrike Breitenbücher, die seit über zwei Jahrzehnten zu den Sitzungen kommt, ergänzte: „Ein tolles Vereinsfest. Und der Backenbläserumzug kann auch wieder stattfinden, der sicher genauso ein Erfolg wird.“