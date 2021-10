Netze BW spende über 2100 Euro für Plankstadter Vogelpark

Plankstadt. So einfach kann es sein, Gutes zu tun: Die Netze BW ruft seit einiger Zeit dazu auf, ihr den Stand des Stromzählers nicht mehr per Post, sondern mittels elektronischer Medien mitzuteilen, heißt es in einer Pressemitteilung. Als Anreiz verspricht der Netzbetreiber, das dadurch eingesparte Porto einer gemeinnützigen Einrichtung vor Ort zu spenden. So kamen im vergangenen Jahr in Plankstadt ganz genau 2121,60 Euro zusammen.

Der Betrag kommt dem Kanarien-, Exoten- und Vogelschutzverein 1961 Plankstadt zugute, der sich in der Gemeinde um die tierischen Bewohner und die Anlage des Vogelparks kümmert. Nahezu alle Vereine, die in der Regel ohnehin nicht über große finanzielle Mittel verfügen, sind von der Corona-Pandemie sehr gebeutelt. Da komme der unerwartete Geldsegen gerade zum rechten Zeitpunkt, wie Sven Berlinghof, Vorsitzender des Kanarien-, Exoten- und Vogelschutzvereins, dankbar anmerkt. „Uns tut jetzt jeder Euro gut, der uns und unsere Arbeit unterstützt. Und über eine Spende, die so unverhofft kommt, wie diese, freut man sich doppelt“, betont Sven Berlinghof.

„Die Netze BW hat da eine ganz tolle Idee gehabt – gut gemacht“, findet auch Bürgermeister Nils Drescher lobende Worte für die Aktion. „Mein herzlicher Dank richtet sich auch an alle Haushalte in unserer Gemeinde, die die Spende mit ihrer Teilnahme überhaupt erst möglich gemacht haben“, ergänzt er.

Aktion trägt Früchte

Die Portospenden-Aktion kommt nicht nur gut an, sie trägt auch Früchte, berichtet Andreas Stampfer, Kommunalberater der Netze BW, bei der Scheckübergabe. „Heute übermitteln uns bereits mehr als 60 Prozent unserer Netzkunden ihre Zählerstände elektronisch“, freut er sich.

Die Netze BW ist der größte Verteilnetzbetreiber im EnBW-Konzern und damit das größte Netzunternehmen für Strom, Gas und Wasser in Baden-Württemberg. Sie sind, wie sie auf ihrer Internetseite schreiben, im ganzen Bundesland verwurzelt und agieren dort von 88 Standorten aus. zg