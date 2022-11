Obstbäume lösen Höhenkontrolle aus - Tunnel auf B535 bei Plankstadt kurzzeitig gesperrt

Plankstadt/Schwetzingen. Ein mit vermutlichen Obstbäumen beladener Lkw mit Anhänger hat am Tunnel auf der B535 bei Plankstadt die Höhenkontrolle ausgelöst, weshalb der Tunnel gesperrt worden ist. Die Sperrung dauerte rund zwei Stunden an.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der Lkw am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr auf der Bundesstraße Richtung Mannheim. Wie ein Mitarbeiter vor Ort mitteilte, kam der Fahrer mit seinem Lkw mit Anhänger von der A5 und wollte die Obstbäume bei der Gemeinde Plankstadt anliefern. Die Obstbäume sollen in Plankstadt in den nächsten Tagen eingepflanzt werden. Vermutlich wurde bei der Anfahrt auf den Tunnel die Höhenkontrolle aufgrund nach oben stehender Ladung ausgelöst.

Die Höhenkontrolle bezeichnet ein elektronisches Überwachungssystem des Tunnels, welches zu hohe, einfahrende Fahrzeug frühzeitig erkennen und dabei automatisiert die Ampelanlage am Tunneleingang für andere Verkehrsteilnehmer auf Rot schalten kann.

Der Lkw rangierte rückwärts über die B535 und verließ die Straße an der Anschlussstelle Plankstadt - ohne den Tunnel zu durchfahren. © PR-Video

Der Verursacher konnte den betroffenen Tunnelabschnitt in Begleitung von Beamten des Polizeireviers Schwetzingen wieder verlassen. Er rangierte nach Angaben eines Mitarbeiters rückwärts über die B535 zurück und verließ diese dann an der Anschlussstelle Plankstadt. Zu Schäden im oder am Tunnel kam es im Zuge des Vorfalls nicht.

Wie ein Mitarbeiter mitteilte, steuerte der Fahrer den Bauhof nun ohne den Tunnel durchfahren zu müssen, an. Es wird allerdings noch ein zweiter Lkw mit Obstbäumen von der Gemeinde erwartet, „dem dieses Malheur hoffentlich erspart bleiben wird“.

Durch die Sperrung kam es zu Behinderungen des übrigen Verkehrs. Dieser staute sich und musste, bis zur Aufhebung der Sperrung gegen 10.30 Uhr, durch weitere Einsatzkräfte der Polizei abgeleitet werden.