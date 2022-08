Plankstadt hat einen neuen Hofladen

Plankstadt. Obst und Gemüse leuchtet bunt in den Regalen, selbst gemachte Marmeladen, Eier und süße Liköre stehen für die Kunden bereit, genau wie schokolierte Früchte, Nudeln und Brot unmittelbar aus „Plankschd“ – vor Kurzem hat die Familie Hallwachs auf ihrem Hof im Jungholz einen Laden eröffnet, der ganzjährig frische Lebensmittel von Landwirten aus der nahen Umgebung anbietet. Die Räumlichkeiten werden Spargelliebhaber bereits kennen: Während der Saison gibt es hier nämlich das königliche Gemüse direkt vom Acker in den Einkaufskorb.

Hoffnung auf neue Gesichter

„Wir haben den Platz“, erklärt Martina Hallwachs, die sich gemeinsam mit Schwiegertochter Natalia um den „Hoflade“ kümmert. Damit kommen die beiden einem langen Wunsch vieler Kunden nach, die gern das gesamte Jahr über frisches Gemüse, Obst und Eier direkt vom Landwirt kaufen möchten. „Bisher wird unser Laden gut angenommen“, freuen sie sich und hoffen, dass auch neue Gesichter in den kommenden Wochen vorbeischauen. Die Lage für die Landwirte sei derzeit generell schwierig: Energiekrise, erschwerte Bedingungen für Saisonarbeiter und steigende Preise in nahezu allen Bereichen machen vielen Bauern vor Ort zu schaffen. So hat sich die Familie Hallwachs im April schweren Herzens dazu entschieden, in diesem Jahr keinen Tabak anzubauen. Wie es im nächsten Jahr aussieht, das wird sich noch zeigen. Auf den Feldern wachsen jetzt stattdessen vor allem Kartoffeln.

Und die gibt es unter anderem im Hofladen zu kaufen. Auf den Schildern können Kunden genau erfahren, woher das entsprechende Obst oder Gemüse stammt. Alles, was hier in den Regalen landet, wird regional angebaut.

Martina und und Natalia Hallwachs, die den Familienbetrieb gemeinsam mit Rolf und Andreas leiten, wünschen sich, dass Lebensmittel aus Deutschland wieder einen höheren Stellenwert bekommen. Sie appellieren dazu, Hofläden aller Art zu unterstützen.

Kurze Transportwege

Der Einkauf im Hofladen bietet außerdem noch weitere Vorteile: Zum einen können auch kleine Mengen abgewogen werden und zum anderen ist das Einkaufen hier im Sinne der Nachhaltigkeit. Denn in den Regalen ist alles plastikfrei, hinzu kommen die kurzen Transportwege. Und: Käufer unterstützen die Landwirte aus Plankstadt und der Region. Zurzeit gibt es Produkte der Bäckereien Gehrig und Leisinger, der Metzgerei Engelhardt, des Beerenhofes Weigold, von Die Blume, den Gemüsehöfen Spieß und Schmitt, von Maracus Fancy Fruits, Johann Termin, Ludwig’s Nudeln, dem Geflügelhof Dambach sowie von Adam Müller, Schnapsbrände Moser, der Familie Schwarz und natürlich der Familie Hallwachs. Das Sortiment ist also eine bunte Palette. caz

Info: Der Hofladen ist mittwochs bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr geöffnet.