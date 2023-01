Plankstadter Carneval-Club plant Backenbläserumzug 2023

Plankstadt. Gute Nachrichten für alle Fasnachts-Fans: Der Backenbläserumzug findet nach zwei Jahren Pause endlich wieder statt. Und zwar wie gehabt am Sonntag, 12. Februar, um 14 Uhr. Die Route ist ein wenig anders als sonst – das ist den Baustellen im Ort geschuldet, wie Peter Rossrucker, Vorsitzender des Plankstadter Carneval-Clubs Blau-Weiß 1969 (PCC), im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt. Wie viele Nummern genau an den Start gehen, sei derzeit noch nicht abzusehen. Generell sei es wegen der Pandemie schwierig gewesen zu planen, die Ungewissheit zu groß. Umso größer ist die Freude, wenn Mitte Februar wieder bunte Wagen, Fußgruppen und Musiker durch Plankstadt ziehen.

„Der PCC wird selbst als Fußgruppe im Backenbläsernachthemd dabei sein“, kündigt Rossrucker an. Die Truppe wird auch bei den Umzügen in Schwetzingen, Hockenheim, Ketsch und Altlußheim dabei sein. „Wir sind dann direkt bei den Leuten, das macht einfach Spaß“, freut sich der Vorsitzende.

Für einen Elferratswagen sei außerdem das Budget während dieser Kampagne zu knapp gewesen, zumal bei der nächsten Kampagne Ende des Jahres 2023 und Anfang 2024 ein Jubiläum ansteht. Dann feiert der PCC nämlich sein 55-jähriges Bestehen. Zu diesem närrischen jubiläum soll es nicht nur eine Tollität geben, sondern auch viele tolle Veranstaltungen.

Aber zurück zur laufenden Kampagne: Die Narren stellen sich nicht wie bisher in der Paul-Börner-Straße, sondern in der Friedrichstraße auf. Dann ziehen die Fasnachter weiter in die Luisenstraße zum Rathaus bis zur Bäckerei Leisinger. Dort biegt der Zug links in die Leopoldstraße ab und bewegt sich vor bis zur Mehrzweckhalle. Dort ist das Ende vorgesehen.

Backenbläserumzug Plankstadt 2023: „Gemeinde unterstützt uns“

„Die Gemeinde unterstützt uns, wo es geht“, zeigt sich Peter Rossrucker im Namen seines Vereins dankbar. Und ihn freut es, dass die Gemeindeverwaltung selbst beim Umzug dabei sein wird.

Und der Backenbläserumzug ist nicht das einzige Event, auf das der PCC mit freudiger Erwartung blickt. Am Samstag, 28. Januar, laden die Karnevalisten ab 19.11 Uhr zum Narrenabend ins katholische Pfarrheim ein. Der Verein hatte zuvor nach einer geeigneten Location gesucht – die Mehrzweckhalle wäre zu groß gewesen – und nun eine Lösung gefunden.

Bereits zweimal hat der PCC im katholischen Jugendheim eine Veranstaltung auf die Beine gestellt und „die Atmosphäre war wirklich ganz toll“, lobt Rossrucker.

Das Narrenfest ersetzt eine Prunksitzung, die es nicht gesondert geben wird. „Wir waren vorsichtig mit den Planungen, vieles stand in den Sternen“, erzählt der Vorsitzende, dass Spontanität und Flexibilität gefragt waren. Es soll ein launiger Abend werden mit einem Programm, das der PCC eigens mit seinen Mitgliedern auf die Beine stellt.

Backenbläserumzug Plankstadt 2023: Karnevalisten in die Bütt

So steigen Plankstadter Karnevalisten in die Bütt, das Frauen- und das Männerballett treten auf, ebenso tanzen die Kleinsten vor dem Publikum und eine Playbackshow sorgt sicherlich für Lacher. Ehrungen für langjährige Vereinsmitglieder runden den launigen Abend ab.

Die Plankstadter Narren sind froh, dass endlich wieder Fasnacht gefeiert wird, dass sie wieder zusammenkommen können. „Und wir sucher immer neue Mitglieder in allen Altersklassen“, wirbt Rossrucker. Denn vor allem die Jubiläumskampagne soll einmalig werden.

Info: Karten für 6 Euro gibt es beim Tintenklexx in der Schubertstraße 36 in Plankstadt