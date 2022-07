Plankstadter Eidechsen werden umgesiedelt

Plankstadt. Sie sind bis zu 25 Zentimeter groß, gehören zur Klasse der Kriechtiere und fühlen sich in Plankstadt pudelwohl: Bei der Begutachtung des Baufeldes „Kultur- und Sportquartier Westend“ ist eine Population von Mauereidechsen kartiert worden. Die Tiere stehen unter besonderem Artenschutz. Deshalb müssen jetzt ähnliche Maßnahmen wie im Gewerbegebiet „A!real“ erfolgen. Sprich: Die Eidechsen müssen in ein Ersatzhabitat umgesiedelt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im August und September gehen die Tiere in Winterstarre. In Steinritzen, in der Erde oder unter Baumwurzeln finden sie Unterschlupf, weil dort die Temperaturen nur selten unter fünf Grad sinken. Dort erstarrt die Eidechse und wacht erst wieder auf, wenn die Temperaturen steigen. „Die Wurzelstöcke lassen wir im Winter stehen“, erklärt Bernhard Müller von der Stabsstelle Umwelt der Gemeinde. Denn in diesen Wurzeln überwintern die Tiere.

Wenn die Mauereidechsen im nächsten Frühjahr dann ihre Winterstarre beenden, werden sie abgefangen und in ihr neues Zuhause gebracht. Das ist südlich vom Häckselplatz am Rand der Plankstadter Gemarkung, wo seit einiger Zeit auch Obstbäume stehen.

Mehr zum Thema Umwelt Umweltbundesamt: Städte brauchen mehr Bäume und Schatten Mehr erfahren

Zaun um betroffenes Gebiet

Das Gebiet des „Kultur- und Sportquartiers Westend“ wird schließlich mit einem Reptilienzaun eingegrenzt, damit keine Eidechsen mehr hineingekommen. Die entsprechenden Maßnahmen wurden im Bebauungsplanverfahren festgesetzt und sind mit den Fachbehörden abgestimmt.

Der gesamte Prozess muss zudem dokumentiert werden. Deshalb hat sich die Kommune einen Experten an die Hand genommen und ein Angebot über die ökologische Baubegleitung bei ihrem Gutachter Dr. Weinhold vom Institut für Faunistik eingeholt.

Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 27 700 Euro. Der Ausschuss für Ordnung, Bau und Umwelt soll nun in seiner nächsten Sitzung den Auftrag zur ökologischen Baubegleitung und Umsiedlung der Eidechsen an das Institut für Faunistik erteilen.