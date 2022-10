Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Heimat Plankstadter Wappen als Tattoo: Was Heimat für Familie Wilkerson bedeutet

Gabriele Wilkerson lebt mit ihrer Familie in Amerika – und doch ist sie im Herzen immer ein „Plänkschter“ geblieben. Zur 1250-Jahrfeier war sie in der alten Heimat. Ihrem Sohn hat es so gut gefallen, dass er sich das Ortswappen tätowieren ließ.