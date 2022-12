Plankstadterin ist an Heiligabend für Patienten im Einsatz

Es ist der 24. Dezember. Die Mehrheit der Menschen sitzt mit ihrer Familie am gedeckten Tisch, isst knusprigen Braten und packt Geschenke aus. Es ist ein besonderer Tag, strahlende Kinderaugen, Besuche in der Heimat und üppige Festmahle zeichnen die Feiertage aus. Aber auf der Intensivstation ist alles ein bisschen so wie immer. Denn auch wenn Weihnachten ist: Die Patienten müssen versorgt

...