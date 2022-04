Sängerbund-Liedertafel Plankstadt hofft auf Normalisierung

Plankstadt. Die aktuellen Umstände auf der Welt und in Europa seien außerordentlich schwierig und gerade für viele jüngere Menschen unvorstellbar, sagte der Vorsitzende des Sängerbund-Liedertafel Norbert Engelhardt bei der Jahreshauptversammlung der Sänger in der Dr. Erwin-Senn-Halle. „Der Begriff Frieden erhält in dieser Zeit erst wieder seinen herausragenden Stellenwert“, heißt es in der Pressemitteilung zur Versammlung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In seinem Rückblick ging der Vorsitzende vor allem auch auf das Thema Corona-Pandemie mit ihren einschneidenden Auswirkungen auf das gesamte Kulturleben allgemein und im Besonderen auf den Chorgesang und den Verein ein. Schriftführer Dieter Engelhardt berichtete vom Beginn der Chorproben nach der Corona-Pause im Juli 2021 mit dem neuen Chorleiter Walter Muth, von der Begeisterung, mit der wieder geprobt und gesungen wurde und den für dieses Jahr gesteckten Zielen. Allerdings habe bereits im November nach dem Ansteigen der Infektionszahlen der Singstundenbetrieb wieder eingestellt werden. Die für den Rest des Jahres festgelegten Vereinsveranstaltungen wurden entsprechend abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben.

Die Geehrten 75 Jahre Mitgliedschaft: Paul Mokry erhielt für 75 Jahre aktives Singen die goldene Gründungsmedaille des Badischen Chorverbands 50 Jahre: Norbert Engelhardt, Hans-Peter Helmling und Walter Rometsch 25 Jahre: Gerhard Weisbrod zg

Frauenchor-Sprecherin Barbara Hofmann-Weiss berichtete ebenfalls vom Neubeginn der Chorproben mit der neuen Chorleiterin Ludmilla Hertel und von den Erschwernissen, mit denen der Chor in Folge der pandemiebedingten Hygiene-und Abstandsregeln umgehen muss. Auch hier mussten die Chorproben nach zwei Monaten wieder ausgesetzt werden. „Die Pause hält leider immer noch an. Nach derzeitiger Lage dürften die Proben für beide Chöre nach Ostern wieder beginnen, sofern sich die Situation nicht wieder verschlechtert.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Vorsitzender Norbert Engelhardt gab schließlich eine Vorschau auf unverbindlich geplante Aktivitäten – unter anderem einen Gedenkgottesdienst, das Vereinsfest mit Ehrungen am Sonntag, 26. Juni, die geplante Teilnahme an der Festveranstaltung zum Gemeindejubiläum „1250 Jahre Plankstadt“ im Juli sowie einen Vereinsausflug nach Würzburg im September.

Am Ende bedankte sich der Vorsitzende beim Vorstand für die gute Zusammenarbeit und der TSG-Eintracht für die Überlassung der Halle. Den Chören wünschte er den baldigen Beginn und die Fortsetzung der Chorprobenarbeit zur Erreichung der gesteckten Ziele. zg