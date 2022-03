Schlägerei nach einem Fußballspiel in Plankstadt - über 20 Beteiligte

Plankstadt. Nach einem Fußballspiel der A-Junioren-Kreisliga ist es am Montagabend vor der Spielstätte in der Jahnstraße in Plankstadt zu einer Schlägerei zwischen 20 bis 50 Personen gekommen. Die TSG Eintracht hatte an diesem Abend ein Spiel gegen den SC Rot-Weiß Rheinau, das 2:2 ausging.

Wie die Polizei mitteilte, gingen um kurz nach 21 Uhr mehrere Notrufe von Zeugen ein, die eine Schlägerei meldeten. Als die alarmierten Streifenwagen des Polizeireviers Schwetzingen und der benachbarten Dienststellen vor Ort eintrafen, flüchteten bereits erste Beteiligte. Unter den noch Anwesenden befanden sich mehrere Spieler der zuvor konkurrierenden Fußballmannschaften sowie Fans beider Vereine. Inwieweit diese tatsächlich alle beteiligt waren, ist bislang ungeklärt. Ein 21-Jähriger, der durch Angriffe verletzt wurde, wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt und kam zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Personalien der Anwesenden wurden festgehalten.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und noch in der Nacht erste Tatverdächtige im Alter von 17 bis 18 Jahren, die den 21-Jährigen körperlich angingen, ermittelt. Zudem wurden mehrere Bilder und Videos als

Beweismittel gesichert. Weshalb es zur Auseinandersetzung kam und ob die Rivalität der Vereine ursächlich war, ist bislang Ermittlungssache.

Zeugen, die das Geschehen beobachteten oder möglicherweise in der Auseinandersetzung verletzt wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 06202/2880 an die Ermittler zu wenden.

