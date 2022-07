„Summer Jam“ in Plankstadt startet mit „Summer Sands“ und „Athi Rocks“

„Zwei Wochenenden voller Musik“ verspricht der Weldegarten Plankstadt den Besuchern des „Summer Jam“. Dieses Versprechen wurde bereits am ersten Abend der Veranstaltung prima eingelöst. „Wir haben ungefähr 200 Tickets im Vorverkauf verkauft“, berichtet der Chef, Benjamin Huckele, vom ersten Abend am Samstag. Er rechnete mit mindestens 100 weiteren Gästen an der Tageskasse und lag damit

...