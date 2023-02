Tanzsportgarde Plankstadt gewinnt Wettbewerbe: „Funken“ mit doppeltem Hattrick

Plankstadt. Nach zweijähriger Corona-bedingter Pause sind alle Gruppen der Tanzsportgarde Plankstadt wieder bei Wettbewerben am Start. „Dabei gelang den Aktiven direkt ein doppelter Hattrick“, schreibt Timo Orians in einer Pressemitteilung der Garde. Bei ihren ersten drei Starts nach der Pause belegten die „Bordeaux-Roten Funken“ Platz eins im Marsch und auch im Schautanz, den die Plankstadter Aktiven diese Saison in einer Kooperation mit den „Schlabbdewel“ aus Friedrichsfeld tanzen, gelang dieses Kunststück. Mit „Dieser eine Moment“ stand die Kooperation dreimal – bei allen drei Starts – am Ende auf dem ersten Rang.

Aber auch die anderen Gruppen der Tanzsportgarde lieferten hervorragende Ergebnisse ab: Die Junioren im Marsch und im Schautanz in Kooperation mit der Narhalla Ketsch sicherten sich bereits erste sowie zweite Plätze, gewannen Wanderpokale und erzielten Tageshöchstwertungen für die Tanzsportgarde. Die „Kleinen Funken“ mit ihrem Schautanz standen bei den Gardebällen in der Region zudem regelmäßig auf dem Treppchen.

Tanzsportgarde Plankstadt: „Mäuse“ und Solisten begeistern

Die „Tanzmäuse“ errangen unterdessen zur Freude aller Verantwortlichen der Tanzsportgarde in Schwetzingen bei ihrem erst zweiten Start überhaupt den ersten Platz im Schautanz.

Die drei Solistinnen der Tanzsportgarde, Anna-Lena Kappes, Josephine Hillengaß und Lilja Pfeifer, rundeten die erfreulichen Erfolge der Plankstadter jeweils mit eindrucksvollen Ergebnissen auf den vorderen drei Rängen bei ihren Auftritten ab.

„Man sieht den Tänzerinnen die Freude an, nach zwei Jahren Pause endlich wieder auf der Bühne zu stehen und zu zeigen, dass sie nichts verlernt haben“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. Interessierte sind im Training der Tanzsportgarde willkommen.