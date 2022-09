Tischtennis in Plankstadt: Titelverteidiger Luca Vierling ist erneut Ortsmeister

Plankstadt. Bei seiner Begrüßung war sich Abteilungsleiter Markus Kolb sicher, dass die ebenso erfreuliche wie rekordverdächtige Anzahl von 28 Teilnehmern in der über 50-jährigen Geschichte der Ortsmeisterschaften noch nie erreicht wurde. Er übergab dann die Turnierleitung an Moritz Fleischmann, der die ausgeloste Einteilung der Gruppen für die Einzelspielklassen A und B bekanntgab, schreiben die Verantwortlichen der Tischtennis-Abteilung in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Klasse A waren 20, in der Klasse B acht Teilnehmer am Start. Die Klasse A wurde in vier Gruppen mit je fünf, die Klasse B in zwei Gruppen mit je vier Aktiven eingeteilt. Die beiden Ersten jeder Gruppe ermittelten dann über die Viertel- und Halbfinalspiele die jeweiligen Endspielgegner.

Für die eigentliche Überraschung in den Gruppenspielen der A-Klasse sorgte Markus Goller als ungeschlagener Gruppensieger, als er nacheinander wesentlich höher eingestufte Gegner auf die Plätze verwies und erst im Viertelfinale hauchdünn im Verlängerungssatz gegen Jakob Kuxhausen ausschied.

Mehr zum Thema Handball-A-Liga Fehlstart für den TVL Mehr erfahren

Über die Viertelfinalspiele qualifierten sich schließlich Luca Vierling, Arnd von Conrady, Eugen Stückert und Jakob Kuxhausen fürs Halbfinale der A-Klasse. Ins Finale zogen schließlich Vierling (3:0 gegen Kuxhausen) und von Conrady (3:2 gegen Stückert) ein.

Arnd von Conrady auf Platz 2

Hier setzte sich letztendlich Titelverteidiger Luca Vierling in vier spannenden Sätzen (11:4, 12:14, 11:4 und 11:8) gegen seinen Gegner Arnd von Conrady durch holte sich erneut den Ortsmeistertitel. Eugen Stückert und Jakob Kuxhausen teilten sich Rang drei.

In der B-Klasse standen sich in den Halbfinals Herwig Beschorner – Willi Geberzahn (3:0) und Sven Größl – Richard Wiegand (3:2) gegenüber. Im Finale spielten somit Beschorner und Größl, das Herwig Beschorner mit 3:2-Sätzen als neuer Ortsmeister gewann. Hinter Sven Größl teilten sich Willi Geberzahn und Richard Wiegand den dritten Platz.

Der Doppelwettbewerb wurde nur in einer Klasse mit zwei Gruppen ausgetragen. Die Sieger mit jeweils 3:0-Sätzen hießen Luca Vierling und Arnd von Conrady sowie Alexander Wittmann und Eugen Stückert. Ortsmeister mit 11:4, 11:9 und 11:9 in Sätzen im Finale wurden Luca Vierling und Arnd von Conrady, wo sich Alexander Wittmann und Eugen Stückert mit der Vizemeisterschaftbegnügen mussten, heißt es in der Pressemitteilung der Tischtennis-Abteilung.

Die abschließende Siegerehrung mit der Überreichung des Wanderpokals der Gemeinde wurde vom Vorstandsteam des Hauptvereins Marion Brazel und Sandra Schöffmann vorgenommen.