Verstärkung für die Garde

Plankstadt. Nach einer kurzen Pause nach der Faschingskampagne beginnen die Gruppen der Tanzsportgarde Plankstadt 2008 wieder mit dem Training. Neue Tänzerinnen und Tänzer sind dabei jederzeit willkommen.

Die Tanzmäuse ab vier Jahren trainieren immer am Mittwoch um 16.15 Uhr. Die kleinen Funken sechs bis zehn Jahre (Marsch und Schautanz) üben montags um 16.30 und mittwochs um 16.30 Uhr. Ebenfalls montags um 18 Uhr und mittwoch um 17.45 Uhr trainieren die Junioren Marsch und Schautanz. Die Aktiven der Tanzsportgarde sind mittwoch ab 19.45 Uhr im Marsch und Gardetanz im Einsatz. Auch die Damengruppe „Just for Fun“ und die Männergruppe „Alte Säcke“ würde sich über Verstärkung freuen. Bei diesen Gruppen gibt es keine Altersgrenze nach oben.

Die Trainings finden in der Mehrzweckhalle Plankstadt statt. Wer Interesse hat, kann sich über den genauen Trainingsstart oder ein Schnuppertraining beim Schriftführer Timo Orians per E-Mail an schriftfuehrer@tanzsportgarde-plankstadt.de oder bei den Trainern per E-Mail an trainer@tanzsportgarde-plankstadt.de informieren. zg