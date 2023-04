Viele Spenden für Doppelvoliere im Vogelpark Plankstadt

Plankstadt. Der Kanarien-, Exoten- und Vogelschutzverein Plankstadt sorgt und pflegt seit Jahrzehnten die unzähligen Vogelsorten, die von Papageien bis zu Uhus im Park in der Jahnstraße vertreten sind. Inmitten einer Grünanlage in der Jahnstraße können verschiedene heimische Vogelarten sowie Sittiche und Aras bewundert werden. Gepflegt wird die Anlage von ehrenamtlich engagierten Helfern. „Dies gelingt jedoch nur durch die Mithilfe der verschiedenen Vereinsmitglieder, die Tag für Tag im Vogelpark aktiv sind und somit das Areal erhalten“, schreiben die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch neben fleißiger Mithilfe und Zusammenarbeit – zum Beispiel bei den regelmäßig samstags stattfindenden Arbeitseinsätzen – sei nach Auskunft des Vereins noch eine weitere Sache unabdingbar: „Spenden von verschiedenen Unternehmen und Privatleuten im Umkreis helfen den Freiwilligen immens, die Futterkosten zu stemmen und viele andere kleinere und größere Projekte zu finanzieren“, heißt es im Schreiben weiter. Eines der größeren Projekte, die demnächst anstehen, sei eine neue Doppelvoliere. Solche Veränderungen sind essenziell, um den sich immer ändernden Vorgaben gerecht zu werden. „Diese Doppelvoliere ist das größte Projekt seit mehr als 20 Jahren und soll umgerechnet mehr als 40 000 Euro kosten“, teilt der Verein mit.

Dank des Vorsitzenden des Vogelparks Plankstadt

Umso mehr ist Sven Berlinghof, der Vorsitzende des Vogelparks Plankstadt, dankbar um die tatkräftige Unterstützung und Spendenbereitschaft. Neben unzähligen Privatspenden wurde der Löwenanteil unter anderem von der VR Bank Kur- und Rheinpfalz, der Sparkasse Heidelberg und Dachdeckermeister Dirk Neidig gespendet. Insgesamt belaufe sich die Spendensumme auf 2955 Euro.

Der Vogelpark ist laut Homepage ganzjährig von morgens bis Einbruch der Dunkelheit geöffnet. Kostenlose Parkmöglichkeiten befinden sich auf dem großen Parkplatz direkt vor dem Haupteingang.