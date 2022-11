Vorweihnachtszeit hält Einzug im Plankstadter Rathaus

Plankstadt. Die Weihnachtsstimmung hat nun auch im Rathaus Einzug gehalten. Zum ersten Mal seit der Sanierung des Verwaltungsgebäudes stehen wieder Weihnachtsbäume im Haus. Die Kinder des Kindergartens St. Martin haben den Schmuck für diese Bäume gebastelt und durften sie – natürlich – auch direkt selber anbringen. Darüber hinaus sollen noch die Plankstadter Weihnachtskugeln aufgehängt werden.

Zwölf Kinder von Sankt Martin, die diese Aufgabe erfüllen durften, waren zuvor ausgelost worden, um den weihnachtlichen Auftrag zu erfüllen. Zuletzt fehlte noch der Schmuck für die Spitze des Weihnachtsbaumes, dafür zogen die Kinder weiter in das Büro des Bürgermeisters Nils Drescher. Zusammen im Kreis sitzend gab Drescher den Kindern ein Blatt, worauf jeder etwas malen durfte.

Vorweihnachtszeit im Rathaus Plankstadt: Weihnachtsbäume, Sterne und ein Regenbogen

Ein Regenbogen, mehrere Weihnachtsbäume oder Sterne fanden Platz auf dem Papier – malen durften die Kinder mit den Bürostiften des Bürgermeisters. Anschließend wurde das kleine Kunstwerk als passende Spitze zusammengetackert und Drescher half den Kindern, das bunte Schmuckstück ganz weit oben anzubringen. Zur Belohnung verteilte der Bürgermeister Knete für jedes Kind – darüber freute sich jeder. Für die Kindergartentruppe war es danach noch nicht vorbei, schließlich musste auch der Weihnachtsbaum im Bürgerbüro geschmückt werden.

Zudem eröffnet Drescher am Donnerstag, 1. Dezember, um 18 Uhr den Rathaus-Adventskalender, heißt es ergänzend in einer Pressemitteilung. Um 18.15 Uhr startet die Begrüßung durch ihn mit anschließenden Liedvorträgen und kleine Szenenspielen, um für weihnachtliche Stimmung zu sorgen.

Vorweihnachtszeit im Rathaus Plankstadt: Licht in die dunkle Jahreszeit

Bevor das erste Fenster um 18.40 Uhr aufleuchtet und buntes Licht in die dunkle Jahreszeit gebracht wird, sorgen die Jüngsten aus dem Postillion-Kindergarten und dem evangelischen Kindergarten mit Szenenspielen und Liedvorträgen für wirklich weihnachtliche Stimmung.

Während das Adventsensemblesdes Musikvereins um 18.45 Uhr die Eröffnung des Rathaus-Adventskalenders mit Weihnachtsliedern untermalt, sorgen die Eltern des Postillion- und des evangelischen Kindergartens für die Bewirtung der Gäste. Bei Glühwein, Kinderpunsch, Waffeln und vielen anderen weihnachtlichen Leckereien wird so die Vorweihnachtszeit offiziell in Plankstadt eingeläutet.

In der Gemeinde winkt außerdem eine weitere Aktion, für die Bürgermeister Drescher die Schirmherrschaft übernommen hat: die Winterlichter im Advent. Gedichte und Zitate führen, täglich wechselnd von 18 bis 18.30 Uhr, durch die Gemeinde. Die Aktion ist erdacht von Bürgern für Bürger. Los geht es an diesem Donnerstag, 1. Dezember, in der Luisenstraße 1. Am Folgetag sind in der Goethestraße 18 Lichter zu entdecken. Bis HeiligaAbend gibt es dann jeden Tag an einem anderen Ort tolle Aktionen – und ein weiteres Fenster leuchtet beim Rathaus auf und bringt so den Weihnachtszauber nach Plankstadt.

Info: Eröffnung des Adventkalenders beim Rathaus am Donnerstag, 1. Dezember, um 18 Uhr.