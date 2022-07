Wandern von Kirche zu Kirche in Plankstadt

Plankstadt. Die Gemeinde „ Plankstadt feiert und wir als Kirche sind dabei“, heißt es in einer Mitteilung der evangelischen Kirchengememeinde. Anlässlich der nachgeholten 1250-Jahr-Feier wird am Sonntag, 10. Juli, ein weiterer Gottesdienst im Rahmen der Reihe „Wandern und Wandel – Gottesdienste anlässlich 1250-Jahr-Feier Plankstadt“ stattfinden.

Im Gottesdienst kommenden Sonntag wird gewandert und zwar von „Plänkschder“ Kirchengebäude zu Kirchengebäude. Der Spaziergang-Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Nikolaus. Von dort spaziert der Tross in die evangelische Kirche und die letzte Station wird in der Friedhofskapelle sein.

Kostenloser Fahrservice

Für diejenigen, die nicht so gut zu Fuß sind, gibt es ab der katholischen Kirche einen kostenlosen Fahrservice. Wer den Fahrservice in Anspruch nehmen möchte, ist gebeten, sich bis Freitag, 8. Juli, um 12 Uhr im evangelischen Pfarramt unter Telefon 06202/2 15 65 oder per E-Mail an plankstadt@kbz.ekiba.de zu melden.

Derweil können selbstverständlich auch einzelne Stationen besucht werden. Die Gottesdienst-Stationen am 10. Juli sind zu Beginn um 9.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Nikolaus, dann um 10.15 Uhr in der evangelischen Kirche und schließlich um 11 Uhr in der Friedhofskapelle.