Zahl der Bedürftigen steigt täglich an

Plankstadt/Schwetzingen. Leere Regale und erhöhte Preise begegnen derzeit jedem, der einen Supermarkt betritt. Diese Entwicklung hat Folgen. Vor diesem Hintergrund rief der Tafelladen „Appel + Ei“ in Schwetzingen zu Sachspenden auf.

Die Tagespflege Plankstadt fertigte einen Flyer an, woraufhin die Tagesgäste und deren Angehörige eine große Spende auf die Beine stellten, die nun vor Ort überreicht wurde.

„Auch uns und unsere Tagesgäste beschäftigt die Situation in der Ukraine sehr. Als wir den Spendenaufruf gesehen haben, dachten wir, wir können zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen,“ berichtet Rebekka Condic, die Leiterin der Tagespflege. Unter den Bedürftigen, die im Tafelladen ihre Lebensmittel abholen, seien letzte Woche zusätzlich zum Normalbetrieb über 130 geflüchtete Ukrainer dazugekommen, sagt der Tafelleiter Alexander Schweitzer.

Herta Rothacher von der Tagespflege äußert Seite an Seite mit Condic ein gutes Gefühl beim Abgeben der Unterstützung, weil man wisse, wohin die Ware gehe. Die Menge der Spenden sei überwältigend gewesen, sagt Condic noch. Durch die großzügige Hilfe konnte ein ganzes Auto mit Lebensmitteln und Hygieneprodukten befüllt werden. Zusätzlich wurde noch eine schöne Geldspende überreicht.

„Leider sind wir in Schwetzingen keine Ausnahme“, bedauert Schweitzer, viele Tafeln seien auf Spenden angewiesen. „Die Zahl der Hilfsbedürftigen steigt, während die Regale in Supermärkten leerer und die Produkte immer teurer werden.“ Die Dankbarkeit an alle Spender war nicht zu übersehen.