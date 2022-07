Zahlreiche Plankstadter bei 1250-Jahr-Feier geehrt

Plankstadt. Was wäre das Vereins- und Gemeindeleben ohne ehrenamtliche Mitarbeiter? Beim Jubiläum „1250 Jahre Plankstadt“ ehrte die Gemeinde wertvolle ehrenamtliche Mitarbeiter, die teilweise schon über mehrere Jahrzehnte großes Engagement in einem Verein oder innerhalb der Gemeinde zeigten.

Doch auch weitere besondere Verdienste wurden am Sonntagnachmittag im Festzelt in der Gänsweid honoriert: besondere sportliche Leistungen, Engagement für Flüchtlinge, die Gewinner des Wettbewerbs „Plankstadt blüht auf“ und vieles mehr.

Die Geehrten Ehrenpin in Gold: Thea Fritz, Heidi Günther, Jutta Schuster, Willi Großhans, Dr. Michael Layer und Karl Schuhmacher. Ehrenpin in Bronze: Dieter Böhm, Erika Gaa und Meinrad Gund. Bürgermeistermedaille: Dieter Böhm, Walter Etzler, Ulrich Kobelke und Erich Mandl. Bürgermeistermedaille für ehrenamtlichen Einsatz bei ukrainischen Flüchtlingen: Amina Burger, Elke Döbele, Sorin Ermler, Maria Geschwill, Jens Gomm, Ortrud Grimm, Matthias Gröpler, Rolf Hamm, Claudia Huth, Lilli Luft, Eduard Luft, Sandra Manni, Thomas Neumann, Julia Pöhler, Dr. Adrian Rittmann, Olga Rodich, Eva Schneider, FrancescaSela-Weiß, Valerie Smeljanski, Sara Textor, Laura Thür, Jana Uhrig, Gerhard Wacker, Jasmin Weidner und Angelika Zöbeley. Goldene Sportlermedaille: Greta Aponi Pfaffmann, Rainer Stein, Alessia Citrigno, Wanwen Winnie Huang, Lukas Tippl, Lars Zirnstein und Leon Zirnstein. Silberne Sportlermedaille: Klaus Patzek, Emilia Stadler, Trudy Eichhorn, Wolfgang Eichhorn, Alessia Citrigno, Wanwen Winnie Huang, Lukas Tippl, Lars Zirnstein, Leon Zirnstein, Alessia Citrigno, Wanwen Winnie Huang, Lukas Tippl, Lars Zirnstein, Leon Zirnstein, Sabrina Amtsberg, Sabrina Bender, Stefanie Blach, Sirikit Bühler, Michaela Engel, Yvonne Schränkler, Arifa Brendel, Jessica Foos, Arifa Brendel, Jessica Foos, Simone Lenhard, Nadine Butzbach, Gabriele Rühle, Julia Tippl, Jasmin Eberwein, Petra Deininger Jens Petri, Kai Schneider, Sascha Schränkler, Manfred Lorenz, Andreas Habicht, Daniel Zirnstein, Manuel Vörg und Dennis Koch. Bronzene Sportlermedaille: Edith Brandt, Lia Stumpf, Dieter Klaus, Vanessa Maier, Eva Eichhorn, Binke Malzahn, Martina Pfitzenmeier, Sina Klotz, Saskia Klotz, Annabel Wettstein, Sandra Gensheimer, Christina von Reiswitz, Andreas Deininger, Daniel-Aiman Gorth, Andreas Tippl, Maurice Sander, Yannick Knodel, Fabian Sommer, Andreas Schuhmacher und Patrick Glück. Die Prämierten für „Plankstadt blüht auf 2021“ werden separat veröffentlicht. zg

Bevor es richtig mit den Ehrungen losging, rollten „Buchta – Nessel – Steegmüller“ mit ihrem Song „Mitten in Plankstadt“ den zu Ehrenden quasi den roten Teppich aus. In Hochstimmung konnten die Ehrungen schließlich beginnen. Davon gab es reichlich. 113 Auszeichnungen sollten im Folgenden für besondere Leistungen innerhalb der Gemeinde vergeben werden.

Zunächst zeichnete Bürgermeister Nils Drescher, unterstützt von seinem ersten Bürgermeisterstellvertreter Gerhard Waldecker, die Sportler aus, begonnen mit den Keglern, die den Aufstieg in die erste Landesliga schafften und somit die Sportlermedaille in Bronze erhielten. Eine solche bekam auch die Nachwuchskeglerin Lia Stumpf für den dritten Platz bei den Landesmeisterschaften (U10, weiblich) verliehen sowie Dieter Klaus für die erreichten 741 Kilometer beim Stadtradeln. Neben der Sportlermedaille darf er eine Kühltasche und Trinkflasche sein Eigen nennen. Dieselbe Auszeichnung verdienten sich die Damen (D30) des TC Plankstadt für den Aufstieg in die Oberliga.

Die silberne Sportlermedaille erhielten die Kegler für den zweiten Platz bei den Landesmeisterschaften (U14) sowie alle Kegler der beiden Bundesliga-Mannschaften. Darüber hinaus bekamen Klaus Patzek für 25-mal deutsches Sportabzeichen sowie Wolfgang und Trudy Eichhorn für fast 1000 Kilometer beim Stadtradeln die silberne Sportlermedaille.

Schließlich ging es darum, goldene Sportlermedaillen zu verleihen. Eine solche Medaille bekam Greta Aponi Pfaffmann für ihren Erfolg im Rugby als Teil der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Polen, aber auch Rainer Stein für die fast 1700 Kilometer beim Stadtradeln. Und auch die Nachwuchskegler (U14) erlangten im DCU Mannschaftschampionat den ersten Platz und damit die goldene Sportlermedaille.

Nach einer musikalischen Pause durch die Band „AppleSlice“ folgten die Auszeichnungen des Obst- und Gartenbauvereins für den Wettbewerb „Plankstadt blüht auf“, die der Vereinsvorsitzende Bernhard Hillebrandt moderierte. Diverse Kategorien wurden ausgezeichnet, zum Beispiel Vorgarten, naturnaher Garten oder auch Fassadenbegrünung. Eine gewisse Kreativität sowie die Insekten- und Tierfreundlichkeit spielten eine Rolle bei der Bewertung der „grünen Oasen“.

Integration der Ukrainer

Bevor es zur Verleihung der Bürgermeistermedaillen kam, setzte „AppleSlice“ mit „Purple Rain“ ein weiteres musikalisches Highlight, dann aber war es soweit. Besonders die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer, die zur schnellen Integration der 80 in Plankstadt angekommenen Ukraine-Flüchtlinge beitrugen, wurden bei den Ehrungen berücksichtigt. Natürlich auch Rolf Hamm und Sorin Ermler, die in zwei Fahrten Flüchtlinge aus Warschau herausholten.

Mit einer Bürgermeistermedaille geehrt wurde ebenso Erich Mandl, der im Hintergrund über Jahre hinweg durch seine außerordentlichen handwerklichen Fähigkeiten Großartiges für Plankstadt leistete. Er erschuf Figuren für die Weihnachtkrippe oder den Gedenkstein für Castelneau-le-Lez.

Nach einer letzten musikalischen Pause folgte abschließend die Verleihung der goldenen Ehrenpins. Mit diesem besonderen Pin geehrt wurden Erika Gaa (Hinterbliebenenbeauftragte, VdK-Ortsverband Plankstadt), Meinrad Gund (langjähriges Engagement und Ehrenmitglied in der Chorgemeinschaft Plankstadt), Dieter Böhm (14 Jahre Vorsitz IG Vereine), Ulrich Kobelke (25 Jahre Gemeindearchivar), Thea Fritz (18 Jahre Hausfrauen-Vorsitzende), Karl Schuhmacher (seit mehr als 40 Jahren Verkörperung des St. Martin), Jutta Schuster (langjährig tätig im Heimat- und Kulturkreis), Heidi Günther (langjähriges Engagement in der Chorgemeinschaft Plankstadt, im Chorverband Kurpfalz Schwetzingen sowie im Hungermarschteam), Dr. Michael Layer (jahrzehntelang Karate-Abteilungsleiter bei der TSG Plankstadt) und Willi Großhans (30 Jahre lang sportlicher Leiter der TSG-Handballabteilung).

Mit Bedacht wählte Bürgermeister Nils Drescher die freundlichen Schlussworte: „Wir können zusammen feiern, lachen, weinen und noch viel mehr – der Zusammenhalt macht es aus!“