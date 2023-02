Auto prallen zusammen - Ampel missachtet?

Walldorf/Reilingen/Region. Schwerer Unfall am Samstagabend gegen 19 Uhr auf der Landstraße (L723) bei Walldorf: Nach ersten Informationen ist ein VW-Golf von Reilingen kommend auf der L723 nach links in Richtung BAB 5/Karlsruhe abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem in Richtung Reilingen fahrenden Fahrer eines BMW-Cabrios.

Bei dem Unfall wurde drei Personen verletzt. Ersten Informationen zufolge wurde hier eine rote Ampel nicht beachtet. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Wie schwer die drei Insassen beider Fahrzeuge verletzt wurden, ist nicht bekannt.



Während der Unfallaufnahme war die Richtungsfahrbahn Reiligen gesperrt. Auch die Ausfahrt von der A5 war nicht mehr möglich