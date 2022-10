Bibeltage mit Christian Kutsch in Reilingen: Ein Leben mit Gott

Reilingen. Den Abschluss der Bibeltage der evangelischen Kirchengemeinde, zu denen vom Jubikreis ins Martin-Luther-Haus eingeladen worden war, bildete ein Gottesdienst in der Kirche. Im lichtdurchfluteten Gotteshaus lauschte man dem Prediger Christian Kutsch, nachdem es sich der ein oder andere Besucher mit einer der bereitgelegten Decken kuschelig eingerichtet hatte.

Bereits am Donnerstag war Kutsch aus seiner Heimat nahe Celle mit Frau und Kind in der Gemeinde angekommen. Nach einer kleinen Verschnaufpause erwarteten ihn neugierige und interessierte Zuhörer aus nah und fern im schönen Ambiente des Gemeindehauses.

Schon nach dem ersten Abend war vielen klar, dass es sich gelohnt hatte, zu kommen. Unter verschiedenen Gesichtspunkten durchleuchtete der Evangelist die bekannte Josefsgeschichte mit all ihren Facetten, wie Josef im Tiefpunkt seines Lebens ankommt und nichtsdestotrotz wieder herausgeführt wird, zu Gottes vollkommenem Plan. Das abschließende Beisammensein bot Raum für Rückblicke und anregende Gespräche.

Bibeltage mit Christian Kutsch in Reilingen: Reichhaltiges Buffet geboten

Etliche Besucher mehr bedienten sich am folgenden Abend an den Getränken und an dem reichhaltigen Buffettisch. Gespannt durfte man sein, was es mit Jona, seinem Auftrag und seiner Route, die neu berechnet wurde, auf sich hatte, gleichwie sich die Wege, Ziele und Vorhaben der Menschen von Zeit zu Zeit ändern müssen. Spannend wurde es samstags, als sich die Kirchengemeinde gemeinsam mit Kutsch fragte, wie es sein kann, dass wie bei David und Saulus die Schwachheit zum Vorteil werden kann.

Drei Tage, die „Ein spannendes Leben mit Gott“ skizzierten und betrachteten. Personen der Bibel, die den Menschen mit ihren Geschichten und Erfahrungen Vorbild sein wollen, Gottes Charakter erkennen lassen und die zeigen, dass es im Leben auch damals schon recht turbulent zugehen konnte.

Mit einem Überraschungsimbiss leitete man über zum Gottesdienst in der evangelischen Kirche über, der den Abschluss der Bibeltage bildete.

Der Dank der Kirchengemeinde ging an Gerhard Müller für die Unterstützung am Klavier und an Christian Kutsch für seine Beiträge in der Vortragsreihe „Ein spannendes Leben mit Gott“, der in seinen Abschlussworten dazu einlud, sich mutig darauf einzulassen. „Mit einem von Gott geschenkten neuen Lebensstil und Lebensziel, individuellen Aufgaben und Wirkungsbereiche zu entdecken und darin zu wirken“, so Kutsch.