Dienstjubilare GRN-Klinik Schwetzingen: Vier Jahrzehnte im Dienst der Gesundheit

Schwetzingen. Wer kann heutzutage noch silbernes Dienstjubiläum mit seinem Arbeitgeber feiern? In der GRN-Klinik wurden gerade zehn Mitarbeitende in den Ruhestand verabschiedet und 20 Mitarbeitende für 25 oder 40 Jahre Tätigkeit im Unternehmen gewürdigt – teils wegen der Pandemie verspätet – heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Geehrten und Pensionäre 40 Jahre Dienstjubiläum: Gabriele Benedum, Marianne Fessler, Klaus Grasshoff, Kurian Heringer-Tharayil-Koffler, Petra Nather, Brigitte Rothenhöfer. 25 Jahre: Rut Armstrong, Olga Faber, Olga Gerk, Corinna Häckel, Bernadette Kippes, Petra Klefenz, Kerstin Moore, Cao Luc Nhuyen, Alexandra Petrovic, Martina Schäfer, Günter Schlosser, Johanna Schulzek, Martha Tauchert, Doris Zimmermann. Pensionäre: Gerda Brandenburger, Jürgen Häuselmann, Susanne Hermann, Olga Melechin, Bernhard Pfeiffer, Dieter Rabenack, Nadeschda Roth, Christel Schäfer, Mathias Stieger, Marianne Tschürtz.

Mit einem Sektempfang in der Caféteria ehrten Geschäftsführerin Judith Masuch, Klinikleiter Tobias Schneider sowie die Pflegedienstleitungen Jens Scheurich und Doreen Edelmann die langjährige Mitarbeit der Jubilare und Pensionäre. Das Zusammenkommen bei Sekt und Häppchen lud dazu ein, dass sich die Mitarbeitenden ausgiebig unterhalten und austauschen konnten - zur Freude der Anwesenden.

Mit 43 Dienstjahren blickt Petra Nather auf eine Jahrzehnte lange Berufslaufbahn in der GRN-Klinik Schwetzingen zurück und ist damit ein alter Hase im GRN-Team. Ihr Weg im Unternehmen begann 1978 als Krankenschwester im Nachtdienst. Mittlerweile ist sie seit vergangenem Jahr in Altersteilzeit. „Ich war gern Teil des Teams und bedanke mich für die schöne Zeit“, sagt Petra Nather.

Ebenfalls langjähriger Mitarbeiter in der Runde war Jürgen Häuselmann, der als ehemaliger Leiter des Geschäftsbereichs Finanzen von GRN-Geschäftsführerin Judith Masuch verabschiedet wurde. Als erster Beamte in der Einrichtung geht er nach 38 Dienstjahren in den Ruhestand.

Klinikleiter Tobias Schneider ging in seiner Rede auf die früheren Tätigkeiten der Mitarbeitenden ein und sorgte mit warmen Worten und einem kleinen Rätselspiel für Auflockerung. Statt schlicht die Namen der Geehrten aufzurufen, nannte er frühere Berufsstationen, über die die Geehrten sich wiedererkannten.

Neben einem festen Händedruck händigten Klinik- und Pflegedienstleitung den Jubilaren eine Rose sowie eine Urkunde aus, als „Dankeschön“ und Zeichen der Wertschätzung. Denn ein Dienstjubiläum ist ein ganz besonderer Anlass, den Mitarbeitenden Anerkennung auszudrücken. Nach diesem schönen Tag freuen sich die Jubilare auf weitere erfolgreiche Jahre in der GRN-Klinik Schwetzingen – und die Pensionäre auf ihren wohlverdienten Ruhestand.