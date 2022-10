„Ein Leben mit Gott“

Reilingen. Im Oktober startet der Jubikreis des evangelischen Bau- und Fördervereins mit einem Spieletag für Groß und Klein. Wie vormals im „alten“ Lutherhaus mit viel Resonanz angeboten, will der Jubikreis mit einer bunten Auswahl an Gesellschaftsspielen dazu einladen, Gemeinschaft zu erleben und Freude am Spielen wecken. Eingeladen wird hierzu am Sonntag, 16. Oktober, von 14 bis 18 Uhr ins Martin-Lutherhaus bei Kaffee und Kuchen und diversen kleinen Snacks und Getränken.

„Ein spannendes Leben mit Gott“ verspricht die Vortragsreihe mit dem Evangelisten Christian Kutsch des Missionswerkes Bruderhand. Mit dem gewählten Thema hofft der Jubikreis, möglichst viele Personen am Donnerstag, 20. Oktober, Freitag, 21. Oktober und Samstag, 22. Oktober, anzusprechen. Nachdem die ersten beiden Abende, die sich mit „Josef und Gottes Plan“ sowie mit „Jona und wie die Route neu berechnet wird“, auseinandersetzen, jeweils um 19 Uhr im Martin-Luther-Haus stattfinden, findet der Samstagstermin ab 16 Uhr in der Kirche statt. Er gliedert sich in drei Teile: Vortrag, Imbiss und (um 18 Uhr) Abschlussgottesdienst.

Zu den Veranstaltungen bietet der Jubikreis einen Fahrdienst unter Telefon 0151/21 58 09 99 (Familie Müller oder 06205/2 99 70 (Familie Wahl) an. Kuchenspenden sind erwünscht. zg