Fahrturnier mit Spargel-Comeback

Reilingen. Es ist ein Comeback der besonderen Art: Der Spargel ist zurück. Und noch mehr. Von Freitag, 27. Mai, bis Sonntag, 29. Mai, rollen nämlich wieder Kutschen über das Gelände des Reitervereins Reilingen. Nachdem der Verein im vergangenen Jahr das Turnier Corona-bedingt von Mai auf August verschieben musste, findet nun nach drei Jahren erstmals ein Frühlingsturnier statt – so wie vorgesehen. Mit dem Datum bleibt der Verein dem Termin nach Christi Himmelfahrt treu.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aus sportlicher Sicht schrauben die Veranstalter in diesem Jahr etwas zurück und werden keine großen Meisterschaften austragen. „Dies kann man durchaus mit einem weinenden Auge betrachten, da das Vereinsmitglied Ciara Schubert somit nicht auf heimischem Boden am Sandweg starten kann“, schreibt der Verein in einer entsprechenden Pressemitteilung, „obwohl sie und ihre beiden Pferde Lassila und Energy sich in Topform befinden.“

Zu Beginn des Jahres in den U25- Bundeskader berufen, ging es Ende April bereits zum internationalen Fahrturnier nach Sélestat in Frankreich. Nach einem Doppelsieg in der Dressur, bei der Ciara Schubert gleich mit beiden Pferden punktgleich auf den ersten Platz fuhr, brachte sie auch im Gelände einen Doppelsieg ins Ziel. Den Doppelsieg-Hattrick im abschließenden Kegelfahren schaffte sie dann zwar nicht, jedoch reichte es mit beiden Pferden trotzdem souverän zum Doppelsieg der kombinierten Prüfung aus Dressur, Gelände und Kegelfahren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Drei Tage Spannung

Trotz des kleinen Wermutstropfens freut man sich in Reilingen darauf, erstmals wieder ein Turnier in der Spargelsaison abhalten zu können. „Im vergangenen Jahr war der Verein infolge von Corona-Regelungen gezwungen, das Turnier in den Spätsommer zu verlegen und somit stand das beliebte weiße Gemüse nicht auf der Speisekarte“, bedauern die Organisatoren noch heute.

Das soll sich jetzt nach zwei Jahren ohne wieder ändern: „Der Spargel feiert also sein Comeback auf der Speisekarte, während die traditionellen, bekannten Reilinger Gerichte natürlich wie immer dabei sind und auch auf die Erdbeerbecher dürfen sich die Teilnehmer und Besucher in diesem Jahr wieder freuen.“

Neben dem vielfältigen Essensangebot während der Wettbewerbe können die Besucher aber auch auf gewohnt interessante Wettkämpfe gespannt sein. Trotz fehlender Meisterschaften bleibt der gewohnte Ablauf erhalten: Freitag geht es ins Dressurviereck, samstags durch die Geländehindernisse und am Sonntag schließlich in den Kegelparcours. zg

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3