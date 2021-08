Ferienspiele Reilingen: Kunst mit der Farbschleuder

Reilingen. Die Ferien sind die schönste Zeit des Jahres und in der Obhut der Kommunalen Betreuung sind sie für die Kinder gleich doppelt so schön. Auch in der zweiten Woche der Sommerferien hatten die Grundschulkinder einen riesengroßen Spaß im Reilinger Wald und die Betreuer hatten erneut ein abwechslungsreiches Programm für sie zusammengestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jedes Kind entscheidet selbst, wie es seinen Ferientag verbringen möchte, und sucht sich seine Aktivitäten aus. Sei es das Bauen von Lagern, Fußballspielen, Gokart- und Racerfahren, Basteln, Malen oder bei den angebotenen Aktivitäten mitzumachen.

Erste Hilfe in Theorie und Praxis

Gleich zu Beginn der Woche traf sich eine Gruppe, um die Grundlagen der Ersten Hilfe zu erlernen. Neben etwas Theorie übten die Kinder dann eifrig die stabile Seitenlage, den Umgang mit Verletzten und deren Erstversorgung. Gegenseitig legten sich die „jungen Sanitäter“ Verbände an Kopf, Armen und Beinen an und nahmen die Erste Hilfe die ganze Woche über in ihr Freispiel mit auf. Lernen durch Spielen, ist eine sehr wichtige Sache für Kinder.

Am Dienstag radelte eine Gruppe nach Neulußheim zum Spielplatz, während eine andere Gruppe bunte Armbänder aus Perlen bastelte. Bunt ging es auch in der Wochenmitte zu, als die Kinder im wahrsten Sinne des Wortes, mit Farben nur so um sich schleuderten. In einer Farbschleuder stellen sie sich ihre eigene Farbkombination zusammen und erhielte durch das Drehen der Schleuder einmalige Kunstwerke. Weiter wurden Gipstiere und Steine bemalt. Kreativ ging es zu, als sich die Kinder selbst in Lebensgröße malten. Einige brachten sich so aufs Papier, wie sie gekleidet waren, andere malten sich in einem besonderen Outfit.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Den Wald erkundet

Zum Ende der Woche wurden der Wald, seine Pflanzen und Tieren unter fachkundigem Personal erkundet. Studentin Laura machte sich mit einer Kindergruppe und den neu gespendeten Büchern des BUND auf in die Natur. Mit Hilfe der Bücher konnten die Kinder Bäume und Pflanzen selbst bestimmen und teilten ihre Ergebnisse stolz mit. Natürlich hatte Laura Maier auch viele weitere spannende Informationen mitgebracht, mit denen sie den Kindern einen kurzweiligen Vormittag bescherte. Am letzten Tag der Woche kamen die Förster zu Besuch und unternahmen ebenfalls eine Tour durch den Wald, bei der die Kinder neben den Bäumen auch viel über die Tiere lernten, die im Wald leben. Einige konnten sie sogar sehen und erzählten dies im Anschluss stolz ihren Freunden.