Flüchtlingsunterkunft in Reilingen: Kreis lässt Container trotz Nein des Gemeinderats aufstellen

Das gemeindliche Einvernehmen zur Errichtung einer Containeranlage für die Flüchtlingsunterbringung im Reilinger Gewerbegebiet hat der Gemeinderat am Montagabend einstimmig versagt. Dennoch sind bereits am Dienstag sowie am Mittwoch zahlreiche Container auf dem Grundstück in der Von-Drais-Straße 1 aufgestellt worden, berichtet uns Daniel Raab, einer der Geschäftsführer der S&B Abluft und

...