Freunde Reilinger Geschichte: Marcel Dörfer tritt Amt als Vorsitzender an

Reilingen. Nach vierzig Jahren wurde in der Generalversammlung die erfolgreiche Geschichte des Reilinger Heimatvereins in die Verantwortung eines jungen Führungsteams übergeben. Die Veranstaltung fand dieser Tage im großen Saal der Fritz-Mannherz-Hallen unter Beachtung der Corona-Vorgaben statt. Besonders erfreut zeigte sich Vorsitzender Philipp Bickle über die Anwesenheit von Bürgermeister Stefan Weisbrod und der Vorsitzenden der Kultur- und Sportgemeinschaft (KuSG) Sabine Petzold und deren Interesse am Jahresrückblick des Vereins.

Freunde Reilinger Geschichte Einstimmig ergaben die Wahlen folgenden neuen Vorstand: Vorsitzender Marcel Dörfer, stellvertretender Vorsitzender Rolf Wirth, Museumsleiterin ist Cornelia Stojek-Sommer, Schriftführer Christian Bickle und Kassiererin Sigrid Müller-Dorn. Kraft Amtes gehören dem Vorstand Bürgermeister Stefan Weisbord und der Sprecher des Arbeitskreises Wersau, Benny Schaich-Lebek, an. Beisitzer sind Walter Dorn, Helga Petermann, Ingrid Krämer, Andreas Dörfer, Hella Müller, Simon Schell, Ludwig Schell und Erika Nohe. Als Kassenprüfer wurden Fritz Anselment und Fritz Römpert gewählt. zg

Schriftführer Christian Bickle konnte nur einen kurzen Rückblick halten, da viele geplante Veranstaltungen aufgrund der Pandemie nicht stattfinden konnten. Darunter fiel auch der von Erika Nohe stets perfekt organisierte beliebte Ostermarkt. Die Künstlerinnen und Aussteller mussten kurz vor dem Termin ihre Arbeiten wieder einpacken. Auch der Sommertagszug fiel aus und eine Teilnahme am Tag der Dorfgemeinschaft war nicht möglich. Der Lehrgang „Sütterlin-Lesekurs“ konnte allerdings einmal stattfinden.

Drohnen kommen zum Einsatz

Museumsleiterin Cornelia Stojek-Sommer informierte in einem detaillierten Bericht über die Museumsbesuche, Sonderausstellungen, Aufräumarbeiten und die Archivierung sowie Inventarisierung der Ausstellungsgeräte.

Für den Arbeitskreis der „Burg Wersau“ berichtete der Vorsitzende des Förderkreises Wersau Benny Schaich-Lebek über neue Ergebnisse aus der Zusammenarbeit mit Grabungsleiter Justin Schmidt-Deng sowie über weitere künftige Projekte mit der Universität Heidelberg.

Drohnen und Kameras kommen inzwischen zum Einsatz und bringen detaillierte Ergebnisse, die von den ehrenamtlich Tätigen für den geplanten Archäologiepark zusammen ausgeführt werden, schilderte der AK-Sprecher. Im Gespräch mit der Gemeinde arbeite man derzeit an der Umsetzung von Baumaßnahmen, wie zum Beispiel einem repräsentativen Eingangsgebäude, welches auch als Versammlungsort dienen könnte. Die Freunde Reilinger Geschichte unterstützen hierbei finanziell und ideell besonders die Aktivitäten auf der Wersau.

Kassiererin Sigrid Müller-Dorn präsentierte einen einwandfreien Kassenbericht. Für ihre akkurate Auflistung des korrekten Zahlenwerkes zollte ihr die Versammlung Beifall. Kassenprüfer Fritz Anselment und Fritz Römpert bestätigten ihr eine „saubere und professionelle Arbeit“.

Vor den Neuwahlen lobte Bürgermeister Stefan Weisbrod in eindrucksvollen Worten die vierzigjährige umfangreiche Arbeit des Vorsitzenden Philipp Bickle. Ebenso dankte er Uwe Keim für seine 28-jährige Arbeit als zweiter Vorstand. Beide Persönlichkeiten hätten mit „Herz und Seele“ den Verein Freunde Reilinger Geschichte herausragend geführt und wären ein Glücksfall für ihre Heimatgemeinde.

Generationswechsel vollzogen

Sabine Petzold als Mitglied des Vereins der „Freunde Reilinger Geschichte“ und Vorsitzende der KuSG führte die Neuwahlen durch. Nach 40 Jahren stand Vorsitzender Philipp Bickle aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl. An dieser Stelle erfolgte ein einstimmiges Votum der anwesenden Mitglieder des Vereins, dass er bei der nächsten öffentlichen Veranstaltung zum Ehrenvorsitzenden der Freunde Reilinger Geschichte ernannt wird.

Auch der zweite Vorsitzende Uwe Keim, der inzwischen nach Frankreich gezogen ist, sowie die langjährige Beisitzerin Hildegard Freidel standen nicht mehr zur Wahl.

Philipp Bickle gratulierte dem neu gewählten Vorstand ganz herzlich und wünschte alles Gute für die Vereinsarbeit. Der neue Vorsitzende Marcel Dörfer, der bereits seit zwei Jahren als Beisitzer im Amt war und seit dem schon sehr aktiv im Museum mitarbeitet, dankte für die Wahl und freute sich mit seinem neuen Team auf die Aufgaben, die auf es zukommen, natürlich weiterhin in enger Verbundenheit mit dem Ehrenvorsitzenden Philipp Bickle.

Einen positiven Ausblick gab es am Ende der Veranstaltung. Eigentlich wäre das 40. Vereinsjubiläum in diesem Jahr zu feiern, das wird aber im nächsten Jahr mit zahlreichen Ehrungen nachgeholt. Termine, wie der Ostermarkt, Sommertagszug, ein Sütterlin-Lesekurs sowie eine erneute Teilnahme am Straßenfest werden je nach pandemischer Lage angedacht.

Unter Punkt „Verschiedenes“ wurde die Vereinssatzung mit Zustimmung der Teilnehmer aktualisiert und der neue Vorsitzende schloss die Versammlung. zg