Gemeinde Reilingen würdigt Menschen und ihre Verdienste

Reilingen. Es steht außer Frage, dass das Ehrenamt einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft hat, dass sehr viele Alltagsangebote ohne das oft selbstlose Engagement der Mitmenschen nicht möglich wären. Zeitgleich sind es die Sportlerinnen und Sportler, deren regionale und überregionale Erfolge ihre jeweiligen Heimatgemeinden bekannt machen. Sie alle beweisen Einsatzfreude, Durchhaltevermögen und Menschlichkeit. Beim Dorffest haben Bürgermeister Stefan Weisbrod und die Vorsitzende der Kultur- und Sportgemeinde Sabine Petzold derart verdiente Mitbürger beglückwünscht und ausgezeichnet.

Die Geehrten Blutspender 2020/2021: 100 Spenden : Sascha Spahr , 50 Spenden : Sven Benetti . 25 Spenden : André Braun , Birgit Kneis , Mina Rotter , Elvira Spichalski, zehn Spenden : Sören Gärtner, Désirée Krauss und Yvonne Schwab .

„Der übliche Ehrungsabend musste ausfallen“, erläuterte Weisbrod die Entscheidung, die Auszeichnungen ins beliebte Straßenfest zu integrieren. Mit einem Ehrenbrief wurde unter großem Applaus Brigit Wetterauer geehrt, die seit 31 Jahren im Vorstand der Musikfreunde Reilingen wirkt und dort nicht wegzudenken ist. „Da trifft es die Richtige“, kommentierte Petzold die Ehrung. Mehr als 20 Jahre ist auch Ralf Hettmannsperger im Vorstand der Musikfreunde Reilingen. Er bekam Medaille und Urkunde für seinen Einsatz.

„Etwas derart Wertvolles, wie den eigenen Lebenssaft für Verletzte und Kranke zu spenden, verdient höchsten Respekt“, leitete Weißbrod zur Blutspenderehrung über. Sagenhafte 100 Spenden hatte Sascha Spahr geleistet, was Weisbrod als „unglaublich“ beschrieb, da Spahr insgesamt 50 Liter Blut gegeben habe. Da jede Blutspende ihren Wert habe, seien jedoch auch die 50-fachen, 25-fachen und zehnfachen Spenden zu bedanken. „Bleiben Sie mit dieser besonderen Form der Nächstenliebe am Ball“, motivierte das Ortsoberhaupt.

Für lange Vorstandsmitarbeit in Vereinen geehrt: Karl Grübel (Obst- und Gartenbauverein), Uwe Schuppel (Spielmannszug), Hartwig Thome (Sport-Schützen-Verein) und Gerhard Pfeifer (Kultur- und Sportgemeinschaft) mit Stefan Weisbrod und Sabine Petzold. © Sabine Zeuner

Vereine sind die Stützen der Gesellschaft und leisten einen Beitrag für die Gemeinschaft. Die Menschen, die sich in den Vereinen verantwortlich einbringen, wurden als Gruppe vorgestellt und bedankt. 30, 25, 20 Jahre sind die Reilinger im Obst- und Gartenbauverein, dem Schützenverein, in der Kultur- und Sportgemeinde und im Spielmannszug aktiv. Exemplarisch sprach Weisbrod Uwe Schuppel an, der mit seinem Verein, dem Spielmannszug, durch Höhen und Tiefen gegangen ist und geht: „ein außerordentliches bürgerschaftliches Engagement, wie es alle Vereinsaktiven leisten.“ Dieses wurde mit dem Ehrenbrief belohnt.

Nachwuchs räumt ab

Junge Menschen aus Reilingen sahnen hohe Titel ab. Etwa Aaron Künzel, der mit dem Mannheimer Hockeyclub 2021 Baden-Württembergischer Meister im Feldhockey wurde. Lenny Wörner ist Deutscher Meister der B-Jugend im Ringen im griechisch-römischen Stil 35 kg. Die D-Jugendmannschaft des SC 08 wurde Staffelmeister in der Herbstrunde 2021. Der Nachwuchs im Allgemeinen Motorsportclub (AMC) hat gleich zwei hohe Titel erfahren: Erster Platz nordbadische ADAC Clubslalom Automobil Mannschaftsmeister 2021 und dritter Platz nordbadische ADAC Jugend Kart Slalom Meisterschaft 2021. Dazu summierten sich 2021 etliche Einzelwertungen vom ersten bis zum dritten Platz in diversen Sparten des Motorsports.

Betreiben unterschiedliche Sportarten mit großem Erfolg: Aaron Künzler Feldhockey (l.) und Lenny Wörner Ringen, griechisch-römischer Stil. © Sabine Zeuner

Bürgermeister Stefan Weisbrod und Sabine Petzold von der Kultur- und Sportgemeinde zeigten sich sehr beeindruckt von den einzelnen Leistungen, den Geehrten sprachen sie Motivation für weiteren Einsatz und Erfolg zu. Die zahlreichen Gäste während der Ehrungen sparten ebenfalls nicht mit Applaus.