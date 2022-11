Getränke-Start-up „Spiritz“ aus Reilingen: Urlaubsfeeling bei jedem Schluck

Reilingen/Elsenfeld. Andere Menschen an den eigenen Reiseerinnerungen teilhaben zu lassen, kann leicht nach hinten losgehen – Paradebeispiel dafür sind die berüchtigten Diaabende der 1970er und 80er Jahre. Dieser Gefahr setzen sich der Reilinger Oliver Hassler und sein Geschäftspartner Michael Schüßler, die sich seit Studientagen kennen, mit ihrer Art von Memorabilila nicht aus. Sie feiern ihren Aufenthalt auf Gouadeloupe genüsslich mit einem karibischen Cocktail mit hochwertigem Agricole-Rum, den sie nun mit ihrem Getränke-Start-up vertreiben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So märchenhaft wie der Ursprungsort ihres „Caribbean Planteur“, wie sie ihr erstes Getränk genannt haben, ist die Geschäftsidee, der sich die beiden mit ihrer Firma „Spiritz“ widmen: Unbekannte kulinarische Schätze aus anderen Ländern in Flaschen nach Hause bringen.

Die beiden Gründer, die sich beim Studium in den Niederlanden getroffen und viele Gemeinsamkeiten festgestellt haben, bauen ihr junges Unternehmen nicht auf einer Rumlaune auf. Beide haben beruflich reichlich Berufserfahrung gesammelt, Schüßler (32) bei Philips in Hamburg, Hassler (35) in Frankfurt.

In jeder Flasche soll so viel „Urlaub pur“ wie möglich stecken: Die Idee zum „Caribbean Planteur“ kam den Firmengründern auf Gouadeloupe. © Spiritz UG

2020 führte sie eine ihrer Touren auf die französische Gouadeloupe-Inselgruppe im südlichen Karibischen Meer. Das Kultgetränk dort heißt „Planteur“: Tropische Früchte und Agricole-Rum, der nur in der französischen Karibik hergestellt werden darf. Der landwirtschaftliche Rum wird aus reinem Zuckerrohrsaft gewonnen, erklärt Michael Schüßler, während herkömmlicher Rum aus Melasse entsteht. Die beiden Deutschen erinnern sich gerne an die ausführlichen Studien, die sie abends am Strand in Sachen „Planteur“ durchgeführt haben. Die Idee, ihre Landsleute damit zu beglücken, war schnell geboren und wurde genährt von der Erkenntnis nach der Rückkehr, dass das Getränk hierzulande kein Begriff und nicht erhältlich ist.

Getränke-Start-up „Spiritz“ aus Reilingen: Rumimport streng reglementiert

Auf Gouadeloupe habe jede Gemeinde ihr eigenes „Planteur“-Rezept. Nur der Agricole-Rum ist allen gemeinsam. Sein Anteil auf dem Weltmarkt beträgt rund zehn Prozent, berichtet Oliver Hassler, er darf nur in den französischen Überseedepartements und nur in der ersten Jahreshälfte hergestellt werden. Der Rumimport ist stark reglementiert von der französischen Regierung.

Die Destillerien, die Hassler und Schüßler besuchten, stehen auf riesigen Anwesen, die bis in die Kolonialzeit zurückreichen. Das gilt auch für jene auf Martinique, von wo der für die erste „Caribbean Planteur“-Charge verwendete Rum letztlich stammt. Die Technik sei indes hochmodern.

Den Anspruch an ihr Produkt formuliert Schüßler so: „Wir wollten mit unserem Cocktail ein Getränk herstellen, das das Lebensgefühl widerspiegelt, das man da drüben hat.“ Natürlich sei es schöner, ihn unter Palmen am Meer zu trinken, aber in jeder der Flaschen soll so viel „Urlaub pur“ wie möglich stecken. „Ein bisschen was zurückgeben von dem, was wir auf unseren Reisen erleben durften“, ergänzt Hassler als weitere Motivation. Dafür hätten sie auf Qualität bei den Inhaltsstoffen geachtet, es gibt keine künstlichen Zusätze.

Mehr zum Thema Hockenheim Erntegaben für die Tafel Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel DRK-Quartier Auchtergrund Hockenheimer Rotary Club bewirtet Bedürftige, Rettungskräfte und Mitarbeiter des Tafelladens Mehr erfahren Reilingen Jahrgang 1941/42 feiert ein Wiedersehen Mehr erfahren

„Da ist wirklich nur Rum und Frucht drin, überzuckerte Getränke gibt es schon genug“, unterstreicht Michael Schüßler, der Alkoholgehalt beträgt 10.3 Volumenprozent. Richtig fruchtig soll er schmecken und das Image der „Ready to drink“-Cocktails verbessern. Daher gibt es das erste Spiritzgetränk auch nur in der Glasflasche und nicht aus der Dose wie viele Mojitos oder Piña Coladas.

Einen Teil des Gewinns wollen Schüßler und Hassler wieder zurück in die Karibik fließen lassen für nachhaltige- und Umweltschutzprojekte. Mit ersten Partnern haben sie bereits sondierend gesprochen und wollen darauf achten, dass das Geld da ankommt, wo es gebraucht wird. Tourismus könne eben auch viel Schaden anrichten.

Außergewöhnliche Geschmäcker und Aromen, die noch weitgehend unbekannt sind, nach Europa zu bringen, ist die Idee, die die Spiritz-Gründer antreibt. „Sogar manche Barkeeper kennen den Agricole-Rum noch nicht“, erklärt Schüßler. Der weiße, ungefilterte Rum wird nicht in Fässern zwischengelagert.

Getränke-Start-up „Spiritz“ aus Reilingen: Weitere Varianten in Vorbereitung

Das nächste Produkt ist bereits in Arbeit: ein Wintercocktail, ein Getränk für Menschen, die nicht gerne Glühwein trinken, weil er ihnen zu süß ist. Ein Fruchtcocktail könne da eine gute Alternative darstellen. Außerdem denken sie an eine alkolholfreie Variante sowie andere Geschmacksrichtungen des „Planteur“. Im nächsten Schritt wollen die Jungunternehmer das Ursprungsland ihrer exotischen Cocktails wechseln.

Weil sie beide aus dem Vertriebs- und Verkaufssektor kommen, haben sie mit einem Lebensmitteltechnologen zusammengearbeitet, der den Cocktail ernährungsphysiologisch so komponiert hat, dass er attraktiv bleibt, seine Farbe behält und nicht flockt, berichtet Hassler, der die Carl-Theodor-Schule Schwetzingen besuchte und sich noch immer mit seiner Heimatregion verbunden fühlt.

Das deutsche Lebensmittelrecht sei superkomplex, ebenso wie der Import von Alkohol steuerlich, sagt Michael Schüßler. Auflagen regeln auch das Etikett samt Mindestgröße der Buchstaben. Das abgefüllte Getränk muss an ein Prüfinstitut, das sicherstellt, dass alles lebensmittelkonform ist und europäischen Vorgaben entspricht.

Nicht nur diese Hürden haben die Umsetzung der im Urlaub 2020 geborenen Idee in die Länge gezogen. Anfangs sind die Cocktailkreateure nicht an den gewünschten Rum gekommen. Im April 2021 gab es erste heimische Testabende mit verschiedenen Rum- und Saftsorten, deren Kombinationen über Exceltabellen ausgewertet wurden. „Im Verlauf der Verkostung fiel es uns immer schwerer, die Tabelle vernünftig zu pflegen“, blicken beide lachend zurück. Im Oktober 2021 war die Rezeptur schließlich fertig, es fehlte der Rum.

Die Abfüllung erfolgte Ende Mai bei einem Fruchtsafthersteller an der Schweizer Grenze. Seit Ende Mai ist „Caribbean Planteur“ auf der Flasche, pasteurisiert und leicht mit Kohlensäure versetzt. Ein Mindesthaltbarkeitsdatum gibt es aufgrund des Alkoholgehalts über zehn Prozent nicht.

Lange halten sollen die 13 000 Flaschen zu 0,27 Liter sowieso nicht, die komplett eigenfinanziert sind. Abnahmezusagen hatten Spiritz vorab nicht, den Vertrieb begannen sie erst, als das Produkt vorlag. Die Schöpfer stellen es im Getränkefachhandel vor oder bei Veranstaltungen wie dem Opernplatzfest in Frankfurt. „Es ist kein leichter Cocktail“, sagen sie. In ihrem Onlineshop (samt Reiseberichten) und über Social Media sind sie sehr aktiv. Wer ihre Reiseerinnerungen geschmacklich teilen will, kann direkt bei Spiritz zu 4,95 Euro pro Flasche bestellen.