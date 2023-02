Im Reilinger Wald ernten Harvester-Maschinen aktuell Holz

Wer dem Waldweg bei der Bürgerbegegnungsstätte über die Autobahnbrücke folgt und sich nach rechts in das Waldstück parallel zur A 6 begibt, der wird ihn schon von weitem hören, den Holzvollernter oder Harvester, wie er auch genannt wird, der derzeit damit beschäftigt ist, Bäume zu schlagen. Insbesondere wenn so eine Maschine in der Dämmerung sämtliche Scheinwerfer anschaltet, beschleicht

...