Jüngste entdecken die Bibel

Reilingen. Nach vielen Jahren Pause fand erstmals wieder ein Kinderbibel-Wochenende unter dem Motto „Vom Suchen und Finden“ in Reilingen statt. Dieses wurde gemeinsam von der katholischen und evangelischen Kirche für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren vorbereitet und angeboten. Etwa 45 Kinder, die nicht nur aus Reilingen, sondern auch aus den umliegenden Ortschaften kamen, hatten am Wochenende große Freude beim Singen, Basteln, Spielen und entdeckten spannende Geschichten über Jesus, Hirten, Schafe, Münzen.

Die Kinder sind bei der Bibelwoche unter anderem zum Basteln eingeladen. © Kirche

Am Freitag startete das Kinderprogramm im Wendelinus-Haus mit dem Singen von Liedern und einem kurzen Theaterstück, das von der Geschichte aus der Bibel über die verlorene Münze handelte. In dieser Erzählung suchte eine Frau eine ihrer zehn Münzen, die sie verloren hatte. Dabei stellte sie ihr Haus auf den Kopf, bis sie sie gefunden hatte. Darüber freute sie sich sehr und erzählte ihren Nachbarinnen und Freundinnen enthusiastisch davon.

Passend zum Thema durften die Kinder eine Lupe mit Edelsteinen und Glitzerstiften verzieren und danach mit einer Schatzkarte in der Hand auf Schatzsuche nach vielen Goldmünzen gehen.

Geschichte vom verlorenen Schaf

Am Samstag um 10 Uhr begann der zweite Teil des Kinderbibel-Wochenendes. An diesem Morgen hörten die Kinder die Geschichte vom verlorenen Schaf: Ein Hirte hatte 100 Schafe, doch eines Tages fehlte ein Schaf. Und so machte sich der Hirte auf, um sein verlorenes Schäfchen zu suchen, bis er es gefunden hatte. Die Kinder konnten an dieser Geschichte entdecken, wen der Hirte und wen die Schafe darstellen sollen: Der gute Hirte ist Jesus, der alle Schafe – jedes Kind und jeden Menschen – ganz besonders liebt. Die Kinder haben gesehen, dass jeder Mensch für Jesus sehr wertvoll und kostbar ist und er nicht möchte, dass einer verlorengeht.

Als Geschenk erhielt jedes Kind seine eigene Kinderbibel, über die sie sich sehr freuten. Passend dazu gestalteten sie mit viel Kreativität, Glitzersteinen und Farbstiften ein Lesezeichen.

Gegen Mittag machte sich die große (Kinder-)Schafsherde unter fröhlichem Blöken und in Begleitung ihrer „Hirten“ auf zum gemeinsamen Essen ins Lutherhaus, wo sie vom Kochehepaar Nasta vorzügliche verkostet wurden. Die Kinder waren begeistert vom sehr leckeren Essen und ließen es sich schmecken. Nachdem alle hungrigen und kleinen Kindermägen gefüllt waren, begann das Nachmittagsprogramm mit Singen, Basteln und dem Nachspielen der Geschichte vom verlorenen Schaf.

Der Nachmittag endete für alle Kinder viel zu früh mit einem kleinen Fest und leckerem Kuchen. Als die Eltern ihre Kinder abholten, präsentierten diese ihnen voller Freude ihre gebastelten Schätze und sie konnten in strahlende Kinderaugen blicken.

Das Kinderbibel-Wochenende endete am Sonntag mit einem Familiengottesdienst durch Pfarrerin Leonhard in der evangelischen Kirche. Der Gottesdienst war sehr gut besucht und die Eltern lauschten gespannt der Geschichte vom verlorenen Schaf und den Liedern, die die Kinder vorbereitet hatten. zg