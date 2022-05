Karl Bickle gibt Vorsitz nach 27 Jahren ab

Reilingen. Beim Obst- und Gartenbauverein (OGV) wird man an diese Generalversammlung noch lange zurückdenken. Nach 27 Jahren als Vorsitzender hat sich Karl Bickle nicht mehr für ein Amt zur Verfügung gestellt. Der 73-Jährige will aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten. Die mehr als 50 Vereinsmitglieder wählten Schriftführerin Monika Kappes für ein Jahr an die Vereinsspitze.

Die Geehrten 40 Jahre Mitgliedschaft: Anni Amann, Ludwig Schell, Günther Schränkler, Albert Weis, Hildegard Freidel, Peter Pesch, Rudi Plautz, Peter Spitzer, Martin Zimmermann und Rainer Erdel. 25 Jahre: Reinhold und Ingrid Großhans sowie Ingrid Krämer. Zehn Jahre: Nadja Persch, Thomas und Claudia Werts, Anneliese Merz, Heinz und Ilka Bühler, Rolf und Maria Haffner, Lorenz und Elisabeth Herrmann, Reinhold und Jutta Keller, Margarete Kneis, Wolfgang und Christel Kuderer, Paul und Gertrud Sattelberger, Bernhard und Linea Schmidt-Rask, Hans und Gertrud Villhauer, Christian Berger, Wilma Bühler, Gisela Burger, Isabelle Egger, Siegfried Hoffmann, Brigitte Kneis, Wolfgang Müller, Gerda Pfister und Doris Schell. Neue Ehrenvorstandsmitglieder: Birgit Dietrich, Erich Hoffmann, Dieter Persch und Toni Kellner. Neue Ehrenmitglieder: Bodo Finck, Klaus Weckbach, Horst Kuhn, Friedrich Brecht, Robert Marquardt, Willi Schröder, Peter Engelhardt, Philipp Bickle und Erich Walter. zg

Karl Bickle hinterlässt ein gut bestelltes Feld. Der OGV steht „finanziell nicht schlecht da“, wie es der langjährige Vereinschef in seiner bescheidenen Art formulierte. Trotz Corona-Pandemie habe der OGV 2021 „ein kleines Plus erwirtschaftet“, teilte Kassiererin Gisela Burger mit. Die Kassenprüfer Manfred Astor und Toni Kellner bescheinigten Gisela Burger eine sehr genaue und saubere Buchführung. Die Versammlung entlastete den Vorstand einstimmig für das vergangene Jahr.

Zu den wichtigsten Aktivitäten des OGV zählen Feste und Kurse auf dem Vereinsgelände. Schriftführerin Kappes nannte Baumschnittkurse, den Blumen- und Pflanzenmarkt sowie das Gartenfest als Säulen des Vereinslebens. Die Corona-Pandemie hatte Auswirkungen auf manche Planung: Das Gartenfest ist ausgefallen, doch der Tag des Gartens hat Anfang Oktober mit Kürbis- und Kartoffelsuppe sowie Dampfnudeln zahlreiche Besucher überzeugt.

Karl Bickle informierte über den neuen Gartentrend Grünspargel. Er braucht anders als sein weißer Verwandter nicht täglich geerntet zu werden und enthält mehr gesundheitsfördernde Stoffe. Alsbald sollen einige Spargelpflanzen auch auf dem Vereinsgelände am Ortseingang Richtung Hockenheim gesetzt werden. Der Verkauf von Gemüsepflanzen an Vereinsmitglieder kam in den beiden Corona-Jahren als weitere Dienstleistung hinzu.

Auf dem Vereinsgelände werden mehrere Dutzend Obstbäume auch zur Demonstration angebaut. Traditionelle Apfelsorten und neue resistente Varianten, Birnbäume auf einer Quittenunterlage und Säulen-Zierkirschen zählen dazu. Früher als sonst sei dieses Jahr der Apfelwickler, ein Schmetterling, aktiv. Bickle empfiehlt, von der Larve des Schädlings befallene Früchte zu entfernen und die verbliebenen vorbeugend biologisch mit einem Baldrianauszug zu behandeln.

Bickle blickte auch auf Infoveranstaltungen zu Kräutern und Obstbäumen voraus. Außerdem war die Beteiligung des OGV an der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim ein Thema. Im „Spiegelgarten“ wollen sich die Reilinger als Betreuer engagieren.

„Glücksfall für Dorfgemeinschaft“

Bürgermeister Stefan Weisbrod bedauerte die Abschiedsankündigung Bickles: „Sie sind ein Glücksfall für die Reilinger Vereine und für die Dorfgemeinschaft.“ Er sprach seinen Dank für die große Leistung Bickles auch im Namen des Gemeinderates aus und überreichte Wein und Wellness-Gutschein. Der scheidende Vorsitzende blieb bescheiden: „Ich habe versucht, aus diesem Amt das Beste zu machen. Das klappt mal mehr, mal weniger. Ich denke aber, wir haben viel erreicht“, bilanzierte Bickle.

Die stellvertretende Vorsitzende Brigitte Kneis würdigte den Dienst, den der Vereinschef dem OGV erwiesen habe. Sie erinnerte an den Eintritt Bickles 1977 und die baldige Übernahme von Verantwortung in verschiedenen Vorstandsämtern. „Unser Karl“, so Kneis, sei „ein Lotse, der alle Wasser und alle Klippen kennt“. Wo der Verein heute stehe, trage im wesentlichen Bickles Handschrift, betonte sie. Insbesondere die Planung und Gestaltung des Vereinsgeländes habe er geprägt.

Als Nachfolger für den Vorsitzenden stellte sich neben Schriftführerin Kappes auch die zu Jahresbeginn eingetretene Baumschnittsachverständige Maria Artner zur Wahl. Von den 51 abgegebenen Stimmen entfielen 28 auf Kappes und 21 auf Artner, zwei Mitglieder enthielten sich.

Ihre Pläne für ihr Amtsjahr will die neue Vereinschefin Kappes in den monatlichen Vorstandssitzungen vorstellen. Wegen des Damoklesschwerts Corona wagte sie noch keinen Ausblick auf die kommenden Monate. Durch die Pandemie mussten etliche Mitgliederehrungen nachgeholt werden. zg/cb