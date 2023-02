Karnevalverein Käskuche sorgt bei Punksitzungsparty in Reilingen für Stimmung

Reilingen. Die fünfte Jahreszeit erreicht langsam ihren Höhepunkt und der Karnevalverein „die Käskuche“ konnt nach langer Corona-bedingter Pause, wieder zu seiner Prunksitzungsparty in die Fritz-Mannherz-Hallen einladen.

Pünktlich um 19.01 Uhr marschierte die närrische Streitmacht mit der amtierenden Prinzessin Sandra I. „Vom magischen Traum“, den tanzenden Abteilungen, den Ehrensenatoren und dem Gastelferrat der „Ersten großen Karnevalsgesellschaft Hockenheim“ (HCG) unter lauten „Ahoi“ rufen in die Halle ein.

Nach einer kurzen Begrüßungsrunde mit den Moderatorinnen Sabine Krieg und Nathalie Zeilfelder durften Präsident Michael Lüdke und Prinzessin Sandra I. alle Anwesende herzlich willkommen heißen. Und dann konnte dass kurzweilige Programm beginnen.

Der extra einstudierte Jubiläumstanz wurde nochmals von allen Gruppen auf die Bühne gebracht. Die Krümelgarde durfte natürlich wieder als erstes auf die Bühne und lieferte einen tollen Auftritt ab, der mit viel Beifall bedacht wurde. Auch die Auftritte der Jugend-, Junioren- und der Schwarz-Gold-Garde waren ein Augenschmaus und wurden mit viel Applaus belohnt.

Kristin Wulf nimmt Abschied

Den letzten Auftritt als Mariechen absolvierte souverän Kristin Wulf, mit einem weinenden und einem lächelnden Auge und mit viel Beifall bedacht, verließ sie die Bühne. Was wie immer nicht fehlen durfte, waren die „Hupfmädels“, die „lustigen Rosinen“ und das Männerballett mit ihren erstklassigen Showtänzen.

Um nicht nur was fürs Auge zu haben und sich an einer Prunksitzung anzulehnen, durfte natürlich was für die Ohren nicht fehlen. So war es ein Skifahrer alias Niklas Kief , der den Reilingern mal nahe brachte, wie das alles so war beim ersten Mal auf den Brettern.

Eine kleine Überraschung für Prinzessin Sandra I. kam vom Gastelferrat der HCG. Ex-Prinzessin Eva I. brachte eigens für ihre Freundin eine Bütt zum besten und stellte fest, dass es doch einfach eine Krone bräuchte, um wieder Prinzessin zu sein. Ein weiteres gelungenes Highlight waren die Waschlappen Glunker von Neuhausen mit ihrem „Neue Deutsche Welle“-Programm, das viel Stimmung in den Saal brachte, und „NaSte“, die keinen Besucher mehr auf den Sitzen hielt.

So ging ein schöner Abend mit tollen Darbietungen zu Ende und die Party konnte beginnen. Ein Dankeschön der „Käskuche“ ging an die Nußlocher Hexen, die das närrische Treiben in der Küche unterstützt haben.