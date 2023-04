Kinderbibelwochenende in Reilingen mit Schatzsuchen

Reilingen. Zum wiederholten Male fand das Kinderbibelwochenende, organisiert durch Helfer der katholischen und evangelischen Kirche, in Reilingen statt. Zu der Veranstaltung hieß das Team fast 40 Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren im Wendelinushaus willkommen. Unter Leitung von Pfarrerin Eva Leonhardt und Marie Müller am Klavier wurden die Kinder mit „Einfach spitze, dass du da bist“ begrüßt und das Thema des Kinderbibelwochenendes „Jesus liebt die Kinder“ vorgestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch diesmal durften die Kinder wieder kreativ werden und kleine Schatzkisten bemalen und verzieren. Eine Schatzsuche mit einem richtigen kleinen Schatz, den die Kinder suchen und dann mit nach Hause nehmen durften, sorgte für Spaß und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Alle Kinder, die das erste Mal dabei waren, erhielten außerdem ihre eigene Kinderbibel.

Der bunte Nachmittag wurde mit einem gemeinsamen Gebet und dem Lied „Sing mit mir ein Halleluja“ abgerundet. Auch der Wiedehopf, die Handpuppe, die von Beate Zimmermann gespielt wurde, war diesmal dabei.

Der Wiedehopf begrüßt die Reilinger Kinder

Am Samstagmorgen begann der zweite Teil im Wendelinushaus. Nachdem das Team samt Wiedehopf die Kinder begrüßt und alle gemeinsam gesungen hatten, wurden vier Gruppen gebildet, die nacheinander die vier Stationen durchlaufen durften.

Die Kinder hörten wie Jesus alle Krankheiten geheilt hatte, die Geschichte vom Gelähmten, sie durften ihre Schatzkisten verzieren, Vieles über die wesentlichen Bestandteile der Osterwoche – Kreuzigung und Auferstehung Jesu, das letzte Abendmahl – lernen und selbst Palmzweige mit Kreppband verzieren. Außerdem wurde der Einzug von Jesus in Jerusalem geprobt, der dann sonntags in der Kirche samt Palmwedel aufgeführt wurde.

Am Samstagmittag wurden die Kinder wieder durch Familie Nasta im Lutherhaus mit leckerem Essen versorgt. Agnes Schindelar-Böhm, Sonja Brenner und Kathrin Brenner kümmerten sich freundlicherweise um den Getränke – und Essensservice. Nachdem alle kleinen, hungrigen Kindermägen gut gefüllt waren, ging es zurück ins Wendelinushaus zu den Stationen. Zum Abschluss durften sich die Kinder am leckeren Kuchenbuffet bedienen, das durch die Eltern bereitgestellt wurde.

Am Palmsonntag fand der Abschluss in der evangelischen Kirche statt. Nach dem Einzug mit den Palmwedeln hat Pfarrer Matthias Zaiss das kunterbunte Wochenende Revue passieren lassen. Die Kinder erzählten den Gottesdienstbesuchern, was ihnen gut gefallen hat und was sie alles erlebt haben.

Es war ein gelungenes Wochenende, das das Team der evangelischen und katholischen Kirche mit den Kindern verbringen durfte. Ein großer Dank ging an Familie Nasta für das tolle Mittagessen, die Helferinnen, Pfarrer Matthias Zaiss und Melanie Rohr vom Blütenzauber fürs Bereitstellen der Palmwedel er