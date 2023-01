Kultur- und Sportgemeinschaft Reilingen: Richtiger Umgang mit Lebensmitteln

Reilingen. Ein sichtbarer Beweis für die Qualität der Reilinger Veranstaltungen, zeigte die erste Informationsveranstaltung der Kultur- und Sportgemeinschaft (KuSG) des Jahres mit Carmen Wetterauer vom Veterinäramt in Heidelberg.

KuSG-Vorsitzende Sabine Petzold und Carmen Wetterauer vom Veterinäramt Heidel-berg beim Infoabend zum richtigen Umgang mit Lebensmitteln. © KuSG

Dem Angebot, sich über den umfangreichen Themenkomplex vom Umgang bis zum Verkauf von Lebensmittel an Dritte, von der Kita bis zur Großveranstaltungen, zu informieren, waren sehr viele Vereinsvertreter und Interessierte nachgekommen. Seit der letzten Unterrichtung hat sich auch einiges geändert oder es sind Vorgaben dazugekommen.

Kultur- und Sportgemeinschaft Reilingen: Für Sicherheit der Gäste sorgen

KuSG-Vorsitzende Sabine Petzold als auch Bürgermeister Stefan Weisbrod teilten die Freude über die sehr hohe Anzahl an Teilnehmern. „Wir können mit Stolz darauf verweisen, dass unsere Reilinger Veranstaltungen sehr hohe Besucherzahlen haben. Daher ist es uns sehr wichtig, dass unsere Gäste sicher sein können, dass zu unseren Konzepten ein hohes Maß an Sicherheit beim Umgang und Verkauf von Lebensmitteln an Dritte gewährleistet sein soll. Es stimmt bei uns auch hinter den Kulissen und so soll es auch bleiben“, so die Vorsitzende.

Kultur- und Sportgemeinschaft Reilingen: Auf Verpackungen achten

Mehr als einmal erstaunte Referentin Carmen Wetterauer die Teilnehmer mit Beispielen, wie eng gestrickt die Vorgaben zur Sicherheit der Gesundheit der Bevölkerung auf Festen jeglicher Art im Umgang mit Lebensmitteln und der Deklaration von Aushängen, von der Preisliste angefangen, sind. Sie machte allerdings auch Mut, „dass alles leicht von der Hand geht, wenn man es im Griff hat“ und gab entsprechende Tipps zur Ausführung.

Viele Details waren den Anwesenden bereits bekannt und werden umgesetzt. Das jetzt allerdings das Augenmerk verstärkt auf „Lebensmittel geeignete“ Verpackungen oder Behältnisse gelegt wird, sorgte für Erstaunen. Die wenigsten wussten, dass selbst bei der Anlieferung von Muffins schon darauf zu achten ist. Lob gab es allerdings für den in Reilingen bereits seit Jahren bei Veranstaltungen eingeführten „Kuchenzettel“ für die Inhaltsstoffe. Diese, gerade für Allergiker besonders wichtigen Angaben, müssen vorhanden sein.

Bereits umsetzen sollten Vereine oder Organisationen, dass mindestens eine Person für den ordnungsgemäßen Umgang zuständig ist. Eine Erstbelehrung beim Gesundheitsamt in Heidelberg ist dafür notwendig. Diese Person sollte bei Veranstaltungen die anwesenden Helfer und Helferinnen einweisen und sich das bestätigen lassen. Sabine Petzold bot an, dass man versuchen wird, mehrere Termine für Vereine beim Gesundheitsamt in Heidelberg über das Jahr verteilt zu bekommen. Die Belehrung selbst ist nicht sehr zeitaufwendig, dauert etwa 90 Minuten.

Kultur- und Sportgemeinschaft Reilingen: Vor Veranstaltungen kontaktieren

Bei dem sehr umfangreichen und anspruchsvollem Themenkatalog gelang es Carmen Wetterauer, diesen interessant und kurzweilig zu vermitteln. Gern steht sie zukünftig im Vorfeld von Veranstaltungen als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Entsprechende Hinweise zu den umfangreichen Informationen sind dazu zeitnah auf der Homepage der KuSG abrufbar.