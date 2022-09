Politische Weinprobe am Feiertag

Reilingen. Die CDU Reilingen lädt am Montag, 3. Oktober, zu einer „Politischen Weinprobe“ mit dem Landtagsabgeordneten Andreas Sturm ein. Zwischen drei ausgesuchten Weinen wird Sturm über das aktuelle politische Geschehen sprechen und aus „Traubenweise: Warum die Wahrheit im Wein liegt“, dem Buch des Landtagsvizepräsidenten Wolfgang Reinhart, lesen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neben den ausgesuchten Weine von „Wein Weber“ aus Oftersheim, erwartet die Gäste frischer Zwiebelkuchen. Die politische Weinprobe findet am Tag der deutschen Einheit um 17 Uhr im „Sternberger Hof“ in der Hauptstraße 9 statt.

Eine Anmeldung ist erforderlich, denn es steht nur eine begrenzt Auswahl an Plätzen zur Verfügung. Diese kann telefonisch unter 0711/20 63 83 10 oder per E-Mail an andreas.sturm@cdu.landtag-bw.de erfolgen.

Es wird kein Teilnahmebeitrag erhoben, es besteht allerdings die Möglichkeit, eine Spende zu leisten, die am Ende der Veranstaltungsreihe dem Kinderschutzbund Hockenheim zu gute kommt. Als alkoholfreie Alternative wird Traubensaft angeboten. zg