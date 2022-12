Qualität der Betreuung steigt

Reilingen. Durch die vielfältigen und sich stetig wandelnden Herausforderungen bedarf es nachhaltiger, zukunftsfähiger Strukturen, neuer, guter Ideen und Konzepte, um die erreichte Qualität in der Kinderbetreuung zu erhalten und weiterzuentwickeln.

Für die Qualität im Bereich der frühkindlichen Bildung in Kitas ist praxisnahe Unterstützung wertvoll. Hier setzt das Programm „Starke Leitung – starke Kita“ in Baden-Württemberg an: Es stärkt die Leitungskräfte durch intensive Fortbildung und Weiterbildung.

Davon profitieren sowohl die Kita-Leitungen und ihre Teams als auch alle Kinder und deren Familien vor Ort in den jeweiligen Einrichtungen. Das Programm „Starke Leitung – starke Kita“ beschäftigt sich mit altbekannten, aber auch mit neuem Bereichen. Darunter fallen beispielsweise Themen wie Partizipation, Schutzkonzepte, Recht, Teamführung, Personalwesen und Elternarbeit.

Zweijähriger Kurs

Im Rahmen dieser Qualifizierungsmaßnahmen für Leitungskräfte von Kindergärten und Tageseinrichtungen in Baden-Württemberg hat Corinna List, in ihrer Funktion als pädagogische Leiterin des Kindertreff Kinderhauses, berufsbegleitend an der zweijährigen Maßnahme erfolgreich teilgenommen und viel auf sich genommen. zg