Reilingen: Ströche sind zurück aus dem Süden

Reilingen. Die Störche sind seit einigen Tagen zurück aus ihrem Winterquartier und haben gleich mit großem Geklapper ihr vertrautes Nest in den Kisselwiesen bezogen. Auch in diesem Jahr ist das Vogelpaar früher zurück als man dies bei der aktuellen Wetterlage vielleicht erwartet hätte.

Trotz stürmischen und kalten Wetters machten sie sich auch sogleich daran, den diesjährigen Nachwuchs zu zeugen. Man darf gespannt sein, wie die Brutsaison verlaufen wird. Der Anfang ist jedenfalls gemacht.

Im Storchenaufzuchtgebiet herrscht bis Ende Juli Leinenpflicht für Hunde. © gem

Ob es sich bei dem Storchenpaar um die Stammgäste der Vorjahre handelt, wurde bisher noch nicht durch eine Überprüfung der Ringnummer festgestellt, aber da Störche ihrem Brutplatz meist verbunden bleiben, ist die Wahrscheinlichkeit dafür recht hoch. Damit bliebe das Pärchen also seiner gewohnten Umgebung treu, was den offensichtlich optimalen Bedingungen in den „Kisselwiesen“ zu verdanken ist.

Sturm gut überstanden

Die beiden Sturmlagen der vergangenen Tage, „Zeynep“ und „Antonia“, haben die gefiederten Gäste unbeschadet überstanden. Die durchnässten Wiesen- und Ackerflächen halten sogar ein großzügiges Nahrungsangebot bereit und erleichtern die Futtersuche.

Am vergangenen Wochenende sind Storchenpate Dieter Rösch die ersten Bilder von Familie Storch gelungen. Der BUND-Ortsvereinsvorsitzende hofft darauf, „dass die diesjährige Storchenaufzucht unter einem guten Stern steht. Zur Erinnerung – im vergangenen Jahr durfte sich das Paar über drei Jungstörche freuen. Doch nur zwei kamen durch, einer der jungen Störche starb wohl nach dem langanhaltenden Regen an Unterkühlung.

Es gilt Anleinpflicht

Für eine erfolgreiche Aufzucht müssen eine störungsfreie Brut ebenso wie eine unbehelligte Futtersuche der Weißstörche gewährleistet sein. Deshalb gilt bis Ende Juli in den Gewannen „Steinhorst“, „Hinterm Schloss“, „Kisselwiesen“ sowie „Fröschau“ und „Wörsch“ ein allgemeiner Leinenzwang für Hunde.