Reilinger Erstkommunionkinder empfangen erstes Abendmahl

Reilingen. An den vergangenen drei Wochenenden haben 73 Kinder der Seelsorgeeinheit Hockenheim in den Kirchen in Hockenheim, Altlußheim und Reilingen die Erste Heilige Kommunion erhalten. Unter dem Thema „Weites Herz – offene Augen“ wurden die sechs Gottesdienste gefeiert, in denen den Kindern zum ersten Mal der Leib Christi in ihre Hände gelegt wurde.

Nach einem feierlichen Einzug mit den Kommunionkerzen sangen die Kinder jeweils zusammen mit der Gemeinde das Lied „Jesus in meinem Haus“. In einer modernen Melodie ist darin die Botschaft verpackt, dass es da immer jemanden gibt, Jesus, der immer für einen da ist. Als äußeres Symbol dafür wurden danach die Kommunionkerzen an der Flamme der Osterkerze, dem Licht Christi, entzündet. Am Wochenende fand die Kommunion nun an zwei Terminen in der katholischen Kirche in Reilingen statt.

Fest der Kommunion Die Erstkommunion empfingen am Samstag, 29. April , in Reilingen Charlotte Ball, Elias Ebinger , Josefine Geiler, Hannah Gut , Leni Kurzenhäuser, Sophia La Mazza, Daniel Lichy , Lotta Linke , Ben Zobeley, Lilly Weise , Nico von Ow, Melina Tescaro, Alexander Schmitt und Henri Schenk .

empfingen am , in Charlotte Ball, , Josefine Geiler, , Leni Kurzenhäuser, Sophia La Mazza, , , Ben Zobeley, , Nico von Ow, Melina Tescaro, und . Ihre Erstkommunion feierten am Sonntag, 30. April, Elias Barth , Anna Flaccavento, Mika Gohr , Fynn Janisch , Vince Janisch , Eva Lamla , Klara Mannert , Mattis Morato , Jakob Treutlein und Sina Sprau . kd

Pfarrer Christian Müller freute sich, dass er gemeinsam mit den Kindern diese besonderen Tage feiern durfte und las für sie das Evangelium nach Markus, in dem dem blinden Bartimäus von Jesus wieder das Sehen geschenkt wurde. Doch hinter diesem Evangelium versteckte sich mehr, als nur die Botschaft, dass Bartimäus wieder sehen konnte.

Erstkommunion in Reilingen: Das Evangelium erläutert

Gemeindereferent Thorsten Gut ging deshalb zusammen mit den Kindern dem Evangelium auf den Grund. Mit großen Sprechblasen in der Hand lud er die Kinder und die gesamte Gemeinde dazu ein, die Geschichte lebendig werden zu lassen. Als er die Menschen mit dem hochgehaltenen Wort „Gemurmel“ dazu aufrief, sich in der Kirche zu unterhalten, geschah dies meist erstmals etwas zaghaft.

So auch bei den ersten „Hilferufen“. Doch Bartimäus rief sie Jesus laut entgegen, da er von ihm gehört werden wollte und so wurden auch die Rufe in der Kirche immer lauter. Der Funke sprang über und die gesamte Kirche stimmte laut in die verschiedenen Aufforderungen wie „Halt den Mund“, „Du nervst“ oder „Nur Mut“ ein. Auch die zweite zentrale Botschaft des Evangeliums wurde mit „Ohh“ und „Ahh“ erkannt, denn Bartimäus hat Jesus um Hilfe gebeten und Hilfe erhalten.

Zehn Kinder feiern im Gottesdienst der katholischen Kirchengemeinde am Sonntag das Fest der Erstkommunion. © Katrin Dietrich

„Und genau das wünsche ich euch auch. Habt den Mut dazu um Hilfe zu bitten, wenn ihr dies braucht, auch gerne mal laut. Ruft die Mensch oder Jesus im Gebet und bittet um Hilfe“, sagte Thorsten Gut zu den Kommunionkindern. Mit diesen Sätzen gab er ihnen eine große Portion Mut mit auf ihren weiteren Weg. Gemeinsam mit der ganzen Gemeinde bekannten die Kinder dann ihren Glauben und bereiteten sich sogleich auch auf den Höhepunkt ihres Gottesdienstes vor.

Erstkommunion in Reilingen: Zeit der Vorbereitung endet

Sie folgten Pfarrer Christian Müller aufmerksam bei der Gabenbereitung und beteten gemeinsam das „Vaterunser“. Danach formten sie mit ihren Händen eine Schale, in die der Pfarrer das Heilige Brot für sie legte. Und somit war der besondere Moment der Ersten Heiligen Kommunion gekommen.

Ein Moment auf den sich die Kinder lange Zeit vorbereitet hatten und von vielen lieben Menschen begleitet wurden. Jedoch hätte diese Zeit der Vorbereitung mit dem Fest kein Ende erreicht, so Müller, sondern sei gleichzeitig etwas für das weitere Leben, erklärte Pfarrer Müller. „Jesus ist in euren Herzen und möchte euch weiter begleiten“, ermutigte er und sprach den Segen. Dann richten sich alle Blicke nochmals auf die Kinder, die feierlich aus der Kirche zogen.

Im Mai und im Juni werden in zwei weiteren Gottesdiensten drei weitere Kinder das Fest der Erstkommunion in der Seelsorgeeinheit Hockenheim feiern.