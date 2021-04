Reilinger Kinder basteln Fred Fuchs-Masken

Reilingen. Orange, gelb, rosa oder bunt sind die Fred-Fuchs-Masken, die die Kinder im Waldkindergarten angemalt haben. Fred Fuchs freut sich darüber, dass diese bei den Mädchen und Jungen so gut angekommen sind. Doris Lochner, Geschäftsführerin des Kindertreff Kinderhaus, bedankt sich im Namen der Kinder bei Fred Fuchs und der Zeitung, dass diese tolle Aktion ermöglicht wurde.

AdUnit urban-intext1

„Einige von uns Waldkindergartenkindern waren im Wald in der Notgruppe, aber ganz viele waren zuhause. Doch egal, ob im Wald oder daheim – wir haben uns alle sehr über die Masken gefreut“, schreibt Lochner. Die Erzieherinnen hatten dann die Idee, von der Vorlage Kopien zu machen, damit mehr Kinder die Möglichkeit zum Anmalen haben. Ute Fegert nahm Kontakt zu den Eltern auf und berichtete von der Aktion, die die Schwetzinger Zeitung und der Kinderreporter Fred Fuchs organisiert haben. Die Erzieherinnen machten sich also mit den Masken auf den Weg zu den Kindern, die daheim waren, um ihnen ihre Maske vorbeizubringen. Fast das gesamte Kindertreff-Kinderhausteam konnte sich an der Aktion beteiligen. Die Kinder richteten ihre Malstifte – zu Hause oder auch im Wald.

Ob orange, rosa oder gelb: Die Mädchen und Jungen aus dem Waldkindergarten haben die Fred-Fuchs-Masken mit Freude bemalt und freuen sich, diese Fred Fuchs persönlich in der Zeitung zu zeigen. © Lochner

„Nun dürfen wir endlich alle wieder in den Waldkindergarten gehen und hoffen, dass das so bleiben kann“, schreibt Doris Lochner an Fred Fuchs und erzählt ihm, wie schön es im Wald ist: „Hier blühen die Sandveilchen und die Vögel zwitschern um die Wette“, und die Kinder spielen das Spiel „Der Fuchs geht um“. Wenn es wieder möglich ist, freuen sich die Kinder über einen Besuch von Fred Fuchs, zu dem sie ihn dann mit ihren selbst bemalten Masken begrüßen wollen.

„Ich freue mich, dass ihr so viel Spaß mit den Masken hattet und bin glücklich, wenn ich hoffentlich bald wieder mit euch kuscheln darf“, sagt Fred Fuchs.

AdUnit urban-intext2