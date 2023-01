Reilinger Kindertag unterstützt Fluthilfe Ahr seit 2021

Reilingen. Es waren schreckliche Ereignisse, die sich im Juli 2021 bei der Flutkatastrophe im Ahrtal abspielten – entfesselte Naturgewalten zerstörten Häuser, Straßen und nicht zuletzt etliche Existenzen. Das Schicksal der Bewohner des Ahrtals, die nicht nur Haus und Grund, sondern teilweise auch geliebte Menschen verloren, nahm ganz Deutschland mit. Hilfsangebote und Spenden trafen aus der ganzen Nation ein. So auch aus Reilingen, wo der Verein Reilinger Kindertag die betroffene Region seit Oktober 2021 mit zahlreichen Aktionen für die Ahrtal-Kinder unterstützt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 1. Reilinger Kindertag wurde 2014 aus der Idee, die ortsansässigen Vereine und deren Kinder- und Jugendarbeit einmal im Jahr an einem Platz zusammenzubringen, gegründet. Doch die Arbeit des Vereins geht inzwischen weit über die Dorfgrenzen hinaus, wie Gründerin Petra Heiler bezüglich der Fluthilfe Ahr erläutert: „Wir möchten Kinder und Jugendliche unterstützen und dies ist im Ahrtal dringend notwendig. Daher sind wir dank der Hilfe von Thomas Große im Oktober 2021 auf Michaela Wolff von der Fluthilfe Ahr in Kontakt getreten.“

Wolff setzt sich mit großem Engagement im Ahrtal ein, hilft Kindern bei der Traumabewältigung, organisiert Spendenaktion und begleitet die Menschen vor Ort zurück auf den langen Weg zur Normalität. Dafür erhielt sie zuletzt die Verdienstmedaille vom Land Rheinland-Pfalz.

Gemeinsam mit Wolff und dem Fluthilfe-Verein unterstützt der Reilinger Kindertag mit seinem Organisationsteam um Petra Heiler, Richard und Kirsten Bangert, Sven und Daniela Scholl, Elke Ogasa sowie Heide Pöschel die Kinder und Jugendlichen im Ahrtal mit zahlreichen Spendenaktionen.

Reilinger Kindertag unterstützt Ahrtal: Weihnachtsaktion bringt Freude

Bereits zwei Monate nach dem ersten Kontakt mit Wolff stellte der Verein im Dezember 2021 eine Weihnachtsaktion auf die Beine. Dank der Organisation von Sven Scholl füllten Sponsoren etliche Weihnachtstüten mit Schoko-Nikoläusen, Obst und weiteren Süßigkeiten, die direkt an die Kinder im Ahrtal gingen.

Gemeinsam mit den Tüten wurden zudem Bastelsachen, selbst gebackene Weihnachtsplätzchen und von fleißigen Helferinnen hergestellte Stricksachen mitgesendet. Gleichzeitig lief mit „Weihnachtsgeschichten zum Mitnehmen“ eine Aktion, die parallel auch im Ahrtal stattfand und an der Reilinger Geschäfte teilnahmen. Hierbei wurden liebevoll gestaltete Kisten, welche Szenen aus Weihnachtsgeschichten zeigen, in den jeweiligen Schaufenstern der Geschäfte platziert. Dank des dazugehörigen QR-Codes konnten diese online angehört werden.

© Kindertag

Im Frühjahr 2022 stand dann der nächste Höhepunkt an: Neben einer Osteraktion, bei der selbst gebackene Osterlämmchen und kleine Linzertorten, Bastelsachen sowie Bücher und Spiele vom Verein an die Ahrtal-Kids gingen, besuchte das Organisationsteam erstmals die Region in Rheinland-Pfalz. Mit im Gepäck hatte es außer den erwähnten Ostergeschenken einen Spendenscheck in Höhe von 2500 Euro, den sie persönlich übergaben.

Reilinger Kindertag unterstützt Ahrtal: Café und Kunstprojekt

Der jährlich in Reilingen stattfindende Reilinger Kindertag wurde im vergangenen Juli dann zum „Ahrtal Café“ mit Kuchenverkauf, dessen Erlös ebenfalls an die Kinder vor Ort ging. Zusätzlich startete der Reilinger Jugendgemeinderat mit einem Kunstprojekt durch: Gemeinsam mit den anwesenden Kindern gestaltete dieser ein Banner für ein Jugendzentrum im Ahrtal.

Im September folgte der nächste persönliche Vor-Ort-Besuch der Organisatoren. Zu den zahlreichen Sachspenden, die diesmal sogar Fahrräder und Roller enthielten, übergab der Verein wieder Spendeneinnahmen in Höhe von 2500 Euro. Die Besuche im Ahrtal sind für das ganze Organisationsteam etwas Besonderes, wie Sven Scholl beschreibt: „Wir lernen die Leute und ihr Schicksal kennen, es entstehen Freundschaften und wir wissen, dass sich die Aktionen mehr als nur lohnen.“

An der zweiten Weihnachtsaktion im vergangenen Dezember beteiligten sich abermals zahlreiche Unternehmen der Region und die Nikolaustüten waren wieder prall gefüllt. Wie bei vielen anderen Aktionen wird der Reilinger Kindertag auch hierbei von den Ahrschippern aus Plankstadt unterstützt.

Reilinger Kindertag unterstützt Ahrtal: Fluthilfeshop beim „Ahraton“

Und auch in diesem Jahr steht der Verein den Kindern und Jugendlichen im Ahrtal zur Seite: Am 7. Januar war das Team zum dritten Mal vor Ort und unterstützte dort den Fluthilfeshop beim „Ahraton“, in dem Strick- und Nähsachen, Kekse, Kleidung wie Beanies oder Schals und handgemachte Marmelade zugunsten der Fluthilfe verkauft wurden. Auch hier durfte sich der Verein über zahlreiche helfende Bäckerinnen, Strickerinnen und weitere tatkräftige Unterstützung freuen. Ein Betrag von 1000 Euro konnte wieder gesammelt und mitgebracht werden.

Für die Helfer und Organisatoren des Kindertags ist dieses Engagement eine Herzensangelegenheit, „Füreinander – Miteinander“ heißt das Credo der gemeinsamen Aktionen mit der Fluthilfe Ahr. Ein Motto, das auch Richard Bangert mitlebt, doch seiner Meinung nach zieht ein Organ bei dieser Einstellung nicht mit: der Staat. „Was im Ahrtal abgelaufen ist, ist ein absolutes Politikversagen“, stellt der Reilinger deutlich klar.

Reilinger Kindertag unterstützt Ahrtal: Vereine sollen mitmachen

Umso mehr wird er sich auch in Zukunft gemeinsam mit seinen Mitstreitern vom Reilinger Kindertag für die Betroffenen der Flutkatastrophe einsetzen. So wird am 1. Juli der 6. Reilinger Kindertag stattfinden. Petra Heiler hofft wieder auf eine rege Beteiligung der Vereine: „Wir würden uns sehr freuen, wenn uns die Vereine wieder, wie an den vorangegangenen Kindertagen, unterstützen. In diesem Jahr soll der 6. Reilinger Kindertag mit einem ganz neuen Konzept starten“. An diesem Tag ist ein weiteres Highlight in Planung: Michaela Wolff und der Kindertag möchten es den Ahrtal-Kids ermöglichen, an der Neuauflage teilzunehmen. Es wäre dann eine schöne Möglichkeit für die Unterstützer und Sponsoren, Wolff und ihre Engel kennenzulernen.