Reilinger Schule beteiligt sich an Hilfsaktion

Reilingen. Die Friedrich-von-Schiller-Gemeinschaftsschule nimmt in diesem Jahr an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ der Organisation „Kinderzukunft“ teil. Seit Oktober haben die Schüler mit ihren Eltern fleißig weihnachtlich verpackte Schuhkartons mit neuen Spielsachen, Malutensilien, Textilien, Hygieneartikeln und anderen schönen Dingen für Kinder unterschiedlicher Altersklassen zusammengestellt und an der Schule abgegeben.

Über 80 Päckchen wurden zur nächstgelegenen Sammelstelle, dem „Möbel Höffner“ nach Schwetzingen gebracht, wo sie durch Hausleiter Thomas Huck entgegengenommen wurden und nun weitergeleitet werden. Die Spenden kommen unter anderem Kindern in Guatemala, Rumänien, Bosnien und Herzegowina zugute.

Die Leitung der Schillerschule Lehrerin Barbara Schmid, Organisatorin der Aktion, freuen sich sehr darüber, dass diese so großen Anklang fand. Sie bedanken sich bei „Möbel Höffner“ für die Durchführung der Aktion und bei den Schülern mit ihren Eltern sowie der Reilinger Bevölkerung, die bereit waren, die Aktion Kinderzukunft zu unterstützen. Gemeinsam sei es somit möglich, zu Weihnachten einige Kinderaugen zum Leuchten zu bringen, so der Tenor. zg