Spaß und jede Menge Input beim Informationstag der Reilinger Schiller-Schule

Reilingen. Nach dem die Friedrich-von-Schiller-Schule ihren jährlichen Informationstag im vergangenen Jahr Corona-bedingt nur digital anbieten konnte, öffnete die Gemeinschaftsschule nun wieder ihre Türen und präsentierte sich von ihrer besten Seite. Dabei zeigten sich alle Beteiligten, ob Lehrerkollegium, Schüler oder Schulsozialarbeiter als großes Kollektiv und arbeitete etliche Mitmachangebote und Präsentationen aus.

Eröffnet wurde der Informationstag, zu dem sich viele potenzielle Schüler samt Eltern einfanden, durch Konrektorin Alexsandra Misra, musikalische vom Schulchor begleitet. In der Aula, die mit verschiedenen Mitmachspielen direkt zu Beginn schon das Interesse der Besucher weckte, erläuterte Misra in kurzen Worten das Tagesprogramm. Bevor die Besucher auf Erkundungstour durch das Schulgebäude gingen, lief auf einer großen Leinwand noch ein Video, in dem die Klassen ihre Schule vorstellen.

Bevor es auf den eigens kreierten Rundgang ging, war die erste Anlaufstelle für die meisten Besucher zunächst die Aula, wo Schulsozialarbeiter Tobias Dorn zu Spielen wie „Tower of Power“ oder „Easy Spider“ einlud. Dabei gab es noch Informationen zum sozialen Betreuungskonzept für alle Altersklassen an der Schule.

Informationstag der Reilinger Schiller-Schule: Klasse 4b triumphiert

Ein paar Schritte weiter wartete eine Infotafel mit vielen schönen, von den Klassen gemachten Bildern, die für den Fotowettbewerb zum Thema „Hände“ ins Rennen gingen. Der Clou dabei war, dass jedes Bild mit einer Nummer versehen war und die Besucher via QR-Code für ihren Favoriten abstimmen konnten. Im Verlauf des Abends wurde die Klasse 4b als Sieger gekürt.

Wie viel Mühe sich die gesamte Schule für ihren Infotag gegeben hat, wurde dann auf dem Rundgang ersichtlich. In den meisten Klassenräumen erwartete die Besucher ein fachspezifisches Mitmachangebot, bei dem die jeweiligen Lehrkräfte und deren Klassen das Konzept der Gemeinschaftsschule anschaulich präsentierten.

Auf allen drei Stockwerken des Schulgebäudes konnten die Besucher bei einem umfassenden Programm mitmachen. So gab es im Untergeschoss zur Stärkung für einen langen Rundgang leckere Schnittchen und Suppe in der schuleigenen Mensa, wo man zusätzlich beim „Mensa-Rätsel“ mitmachen konnte. Kreativität war ein paar Meter weiter im Hauswirtschaftsraum beim Basteln und Verzieren von Schneemännern aus Marshmallows und Butterkeksen gefragt.

Künstlerische Entfaltung war auch das Thema beim Gestalten von Leinwänden. Hierbei durfte mit Utensilien wie einem Föhn, Faden oder Luftpolsterfolie experimentiert, um dank Zufallstechniken schöne Bilder herzustellen. „Die Leinwände werden dann in der Aula aufgehängt“, so Kunstlehrerin Isabell Welter. Wer eher ein Freund von Technik und Computern ist, wurde beim Programmieren im Fach Naturwissenschaft und Technik fündig. Dabei ging es um die Steuerung und Regelung von Lichteffekten und Tönen, wie Fachlehrer Quendrim Binakaj beschrieb.

Informationstag der Reilinger Schiller-Schule: Details zu Lerneinheiten

Sehr informativ ging es im Erdgeschoss zu: Mit einer Powerpointpräsentation zur Gemeinschaftsschule erhielten die Besucher sämtlichen wissenswerten Input kompakt auf einen Schlag, bevor es in die einzelnen Zimmer der Grundfächer Deutsch, Mathematik und Englisch ging. Dort warteten nicht nur die jeweiligen Fachlehrer für kompetente Gespräche, sondern weitere Mitmachangebote. Zudem wurden die verschiedenen Stufen der Lerneinheiten nochmals detailliert aufgezeigt.

Wie melodisch es an der Schiller-Schule zugeht, zeigte Musiklehrerin Susanne Klemm, die beim gemeinsamen Trommeln das Rhythmusgefühl der Besucher auf die Probe stellte. Außerdem konnten weitere Instrumente unter Klemms Anleitung ausprobiert werden, was zu einem fröhlichen Klangspektakel im Gebäude führte und sich großem Interesse erfreute.

Im Obergeschoss zeigten verschiedene Nebenfächer ihre Vielseitigkeit: In Erdkunde ging es auf eine Reise um die Welt mit der Atlas-Rallye, die Mutigen durften im Physikraum Experimente mit Strom durchführen und wissbegierige Naturfreunde erkundeten in Biologie Wasserflöhe unter dem Mikroskop oder staunten über die vielfältigen Farbverläufe bei der Papierchromatographie.

Der Tag bot viel Spektakel, Spaß gepaart mit Information stand im Fokus, was den Besuchern anzumerken war. Es gelang, die Vorteile des Konzepts der Gemeinschaftsschule in flottem Gewand aufzuzeigen: Individualisiertes Lernen in ruhigem und kompetenten Umfeld, ohne Druck, dafür mit Spaß.