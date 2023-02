Ukrainische Küche bei Dorfmädels Reilingen: Pelmeni, Vareniki und Bienenstich

Reilingen. Am Samstag trafen sich die Dorfmädels, die Nachwuchsorganisation des Vereins der Landfrauen, gut gelaunt im Riegler-Haus, um zusammen ein leckeres ukrainisches Essen zuzubereiten und den versprochenen Bienenstich vom letzten Jahr nachzuholen. Zuerst bekamen die Mädels ihre neuen Schürzen der Landfrauen überreicht. Dann konnte es auch schon losgehen.

Zusammen mit Yuliia aus der Ukraine wurde zuerst der Teig für leckere Pelmeni und Vareniki gemacht. Für die Pelmeni wurde eine Füllung aus Hackfleisch vorbereitet und für die Vareniki eine Füllung aus süßem, russischem Quark. Zur Überraschung der Dorfmädels sieht russischer Quark eher körnig aus, ganz anders als hiesiger Quark. Dann war es Zeit, die Pelmeni und Vareniki mit der Hand zu formen.

Ukrainische Küche bei Dorfmädels Reilingen: 600 Stück in der Stunde

Was bei Yuliia noch ziemlich einfach ausgesehen hatte (schafft sie doch bis zu 600 Stück in der Stunde), stellte die Dorfmädels vor eine Herausforderung. Mit viel Begeisterung und Spaß wurde auch das gemeistert. In der Zwischenzeit kam auch Luca Kotschenreuther zur Gruppe hinzu, mit im Gepäck Zutaten für einen kleinen Bienenstich für jedes Kind. Als Konditorgeselle konnte er den Mädels Schritt für Schritt erklären, wie man einen Bienenstich backt und auf was man achten muss.

Hier gilt der besondere Dank der Landfrauen für die zusätzliche Unterstützung Stefan Gauß und Sören Soltmann (Bäckerei Firma Globus). Nebenbei lernten die Dorfmädels auch viel über die Ausbildung im Konditorhandwerk. Nach einem gemeinsamen Essen und dem Aufräumen der Küche, konnten die Dorfmädels glücklich ihre Werke und die dazugehörigen Rezepte mit nach Hause nehmen. Ein herzliches Dankeschön ging an Yuliia und Luca, die die Mädels bei diesem Kochprojekt fleißig unterstützt haben. sk