Reilingen. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 17.40 Uhr auf der Walldorfer Straße in Reilingen. In Höhe des Friedhofs sind aus bisher unbekannten Gründen ein BMW mit einem SUV Ranch Rover kollidiert. Ein Großaufgebot an Rettungskräften, darunter auch ein Rettungshubschrauber, eilte an die Unfallstelle. Glücklicherweise verlief der Unfall glimpflicher als zunächst angenommen. Insgesamt waren fünf Personen, darunter zwei Kinder, in den beiden Fahrzeugen. Nach Auskunft des leitenden Notarztes wurde niemand schwerer verletzt. Die Walldorfer Straße war voll gesperrt. Beide Autos wurden abgeschleppt.

