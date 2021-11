36-Jähriger aus Sandhausen wird vermisst - Polizei bittet um Hilfe

Sandhausen. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Person in Sandhausen. Der 36-jährige Andreas L. verließ am Sonntag, 7. November, seine Wohnung und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Der Vermisste befindet sich nach Angaben der Polizei vermutlich in einer psychischen Ausnahmesituation wobei eine Selbstgefährdung nicht auszuschließen ist. Die bisherigen Suchmaßnahmen waren erfolglos.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben werden: etwa 1,75 Meter groß, dick, dunkle mittellange Haare, Brillenträger Vermutlich ist Andreas L. mit einem schwarzen 1er BMW mit Heidelberger Zulassung unterwegs. Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zum Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.

Ein Bild kann hier abgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/sandhausen-vermisstenfahndung/