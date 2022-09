A 61: Fahrbahnsanierungen zwischen Schifferstadt und Speyer

Speyer. Auf der A61 zwischen Schifferstadt und Speyer beginnt am heutigen Donnerstag, 15. September, um ca. 19:00 Uhr der Umbau der Verkehrsführung für die anstehende Herstellung der sogenannten "Mittelstreifenüberfahrten". Dieser Umbau dauert bis voraussichtlich Montag, 19. September, 06:00 Uhr. Dabei wird der Verkehr auf beiden Fahrbahnen nach außen umgelegt, anschließend stehen je Richtung zwei Fahrstreifen verengt zur Verfügung. Die Auffahrt der Anschlussstelle Schifferstadt in Fahrtrichtung Speyer muss bis zum voraussichtlichen Ende der Sanierungsarbeiten im Dezember 2022 gesperrt werden, die Umleitungen sind ausgeschildert.



Die Mittelstreifenüberfahrten werden für die Verkehrsführung während der voraussichtlich Mitte Oktober 2022 beginnenden Hauptphase der Arbeiten benötigt. Dabei wird ein Fahrstreifen der zu sanierenden Fahrbahn nach Speyer auf die Gegenfahrbahn umgelegt und der andere am Baufeld vorbeigeführt, sodass die am Ende ihrer Nutzungsdauer angekommene alte Fahrbahn (erst rechts-, dann linksseitig) saniert werden kann. Über den Beginn der Hauptphase und den weiteren Verlauf der Arbeiten will die Autobahn GmbH, laut einer Mitteilung, gesondert informieren.

A 61 zwischen Schifferstadt und Speyer: Verkehrsbehinderungen wahrscheinlich

Während des Umbaus der Verkehrsführung kann es vom 15.09., ca. 19:00 Uhr, bis zum 19.09., ca. 06:00 Uhr, zu kurzfristigen Einzügen einzelner Fahrstreifen und damit zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die A61 bleibt in beiden Fahrtrichtungen befahrbar.

Umleitungen ab der Anschlussstelle Schifferstadt

VerkehrsteilnehmerInnen, die an der Anschlussstelle Schifferstadt mit Fahrtziel Speyer/Hockenheim auf die A61 auffahren möchten, nutzen stattdessen die Umleitung über die L532 bis zur B9 östlich von Schifferstadt und fahren auf der B9 bis Speyer oder wechseln am Autobahnkreuz Speyer auf die A61 in Richtung Hockenheim. Alternativ steht die Umleitung über die L532 und dann die L528 südlich von Schifferstadt zur Verfügung. Darüber gelangt man nach Speyer oder wechselt auf die B9 und dann am Kreuz Speyer auf die A61 nach Hockenheim.