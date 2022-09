A-Cappella mit Biss in Schwetzingen erleben

„Selten so gelacht - bei einem Konzert!“, schwärmte eine Besucherin. Bei beiden bisherigen Auftritten der prämierten A-Cappella-Band Vocaldente in Schwetzingen war das Publikum begeistert. Nun kommen die fünf Sänger von „Vocaldente“ an diesem Freitag, 30. September, 19.30 Uhr, erneut ins Hebel-Gymnasium.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der A-cappella-Musik wird auf instrumentale Begleitung verzichtet. Die menschlichen Stimmen übernehmen die Rolle der Instrumente. Benjamin Boresch, Jakob Buch, Tobias Kiel, Alexander Nolte und Tobias Pasternack - das sind die fünf, die mit ihren Stimmen die Welt zum Klingen bringen. Die Profis schrecken in ihren erfrischenden und musikalisch intelligenten Arrangements vor keiner Stilrichtung zurück: Unterhaltungsmusik der Goldenen Zwanziger, Rock ‘n’ roll, Discomusik bis hin zu New Metal oder Hiphop. Die fünf Sänger sind nicht nur für ihr hohes künstlerisches Niveau bekannt, sondern auch für die begleitende Show.

Die Gruppe wird zum dritten Mal zu einem Workshop und Konzert ins Hebel kommen. Tagsüber proben die Sänger mit den Schülern der Gesangsklassen sowie mit Grundschülern. Dabei erhalten die Teilnehmer Einblick in die Probenarbeit der Profis und bekommen Tipps.

Mehr zum Thema KulTour Viel zu hören und zu sehen: Michael Patrick Kelly, K.I.Z., Mannheimer Galerientage und Neues von Dietmar Brixy Mehr erfahren

Am Freitagabend folgt um 19.30 Uhr das Konzert im Musiktrakt des Hebel-Gymnasiums. Karten (Erwachsene 20 Euro, ermäßigt 8 Euro) gibt es an der Abendkasse. Reservierungen sind bei voc18@web.de möglich. Abholung der reservierten Karten bis 19 Uhr. bs