A6 bei Schwetzingen: Autofahrer verursacht unter Drogeneinfluss Unfall

Schwetzingen/A6. Crystal Meth, Kokain und Haschisch – all diese Drogen hat die Polizei nach einem Unfall auf der A6 zwischen Schwetzingen/ Hockenheim und Mannheim/Schwetzingen im Auto des Unfallverursachers gefunden.

Am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr war es zu dem Verkehrsunfall auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim gekommen. Der 34-jährige Fahrer eines VW überholte auf dem rechten Fahrstreifen mehrere Fahrzeuge und kollidierte dann beim Fahrstreifenwechsel nach links mit dem Mercedes-Benz einer 58-Jährigen. Zuvor fiel der VW-Fahrer bereits aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf.

Bei dem Unfall wurde die 58-Jährige leicht verletzt und nach erster Versorgung vor Ort von Rettungskräften in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der 34-jährige Unfallverursacher wurde ebenfalls zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des VW kollidierte auf seiner Fahrt mit einem anderen Auto - vermutlich stand er unter Drogeneinfluss. © PR-Video

Nach derzeitigen Ermittlungen befand er sich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Während der Unfallermittlungen der Autobahnpolizei stellten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zudem fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Des Weiteren konnte in dem abgeschleppten VW Betäubungsmittel wie Crystal Meth, Kokain und Haschisch in Kleinstmengen festgestellt werden.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 7000 Euro. Die Ermittlungen der Autobahnpolizei Walldorf dauern an.