Abendgottesdienst in Schwetzingen eröffnet Ausstellung

Innerhalb der Interkulturellen Woche, die an diesem Samstag, 24. September, beginnt, wird der Abendgottesdienst am Sonntag, 25. September, um 18 Uhr in der evangelischen Stadtkirche ökumenisch gefeiert. Die Gestaltung liegt bei Diakonin Margit Rothe, die musikalische Begleitung gestaltet Dorothee Strieker.

Mit dem Motto „Es liegt ein Schatz in den Menschen“ greift er den Titel der gleichnamigen Ausstellung auf, die vom 24. September bis zum 4. Oktober in der Kirche zu sehen ist. Sie erzählt „vom Ankommen und Verlassen, Mut schöpfen und Mut schenken, von Menschlichkeitund Hilfe“, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirche. Es geht um gegenseitige Bereicherung über konfessionelle und kulturelle Grenzen hinweg und darum, Menschen mit anderen Hintergründen als Schatz zu entdecken.

Im Anschluss ist beim Kirchencafé „Spätlese“ noch Zeit, beisammenzubleiben, Getränke und ukrainisches Gebäck zu genießen und die Ausstellung anzuschauen. Außerdem liegen Informationen der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft aus.